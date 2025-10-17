Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ev hapsinde olması nedeniyle Celal Atik’te düzenlene CHP il kongresine canlı yayın bağlantısıyla katılarak, gündem üzerine önemli mesajlar vererek, iktidarı eleştirdi.

Şenol Aslanoğlu: Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim

Canlı yayınla kongreye bağlanan ve herkese Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Değerli yol arkadaşlarım sizi o kadar çok özledim ki ne çok isterdim bugün aranızda bulunmayı sizlere sarılmayı. Sizlerle kucaklaşmayı. Hepimiz kongreye hoş geldiniz. Bugün maalesef aranızda değilim, 105 gün tuttukları hapisten sonra şimdi ev hapsi nedeniyle evdeyim. Son 1 yıldır var olan adaletsizliklerden ben de payıma düşeni alıyorum. Hapishanedeki yoldaşlarımın selamını getirdim Tunç Soyer’in, Heval Savaş Kaya’nın ve mahpus arkadaşım Murat Çalık’ın selamını getirdim.

İstanbullu yoldaşlarımızın selamını getirdim, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim sizlere. Bizler yargılanmayalım demiyoruz. O yüzden neden tutuksuz yargılanmıyoruz. Neden bunca insan aylardır cezaevinde, bu zulmü ne zaman bitireceksiniz. Bugünlerden geriye o zindanlarda aylarca direnenler kalacak. Diz çökmeyenler kalacak, adalet için direnenler kalacak. Bu mücadeleyi verenler kalacak. Partimize son 1 yıldır büyük bir saldırı var. Bizi bölmeye ve parçalamaya çalışıyorlar. Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Zulüm büyüyor, bizde dayanışmamızı büyütüyoruz. Kimseye arkada bırakmayacağız. Biz 221 bin İzmirli CHP’liyiz. Bu salona tek vücut girdik ve bu salondan tek vücut çıkacağız.” diye konuştu.

"Bayrağı Çağatay Güç'e teslim edeceğim"

İl başkanlık koltuğuna geldiği süreçte yaşadıklarını kısa bir şekilde anlatan ve il başkan adayı Çağatay Güç’e başarılar dileyen CHP’li Aslanoğlu, “Bu üç yılda neler yaşadık neler. Göreve geldikten sonra büyük Türkiye depremi oldu. Günlerce deprem bölgesinde kaldık. Ardından hepimizin bildiği gibi masa dağıldı. Milletvekilleri seçimlerini gördük. Cumhurbaşkanlığı birinci turunu ve ikinci turunu gördük. İzmir’de yüzde 68 oy aldık. Bu partinin en zor işi mahalle kongreleri ve ilçe kongreleridir. Bu partide İzmir’de iki kez hem mahalle kongre süreçlerini ve kurultay süreçlerine uzanan ilk il başkanıyım. Toplamda 4 kurultay gördük. Yerel seçimler sürecini yönettim. Görev yaptığım süre içerisinde o kadar çok seçim gördüm ki sanıyorum kırılması zor bir rekor.

Çok çalıştım, ailemden uzakta aylarca cezaevinde kaldım. Tüm bu emeklerin boşuna olmadığını biliyorum. Bu cefakar örgüt asla emeği unutmaz. Ülkenin bugün içinde olduğu durumda kimin il başkanı olduğunun zerre önemi yok yoldaşlarımızın hepsi cezaevindeyken hepimize düşen mücadele etmektir. Ülke derin bir yoksullukta. Emekli perişan, çiftçi perişan, bu iktidar maalesef orta sınıfı bırakmadı. Ben gencecik bir mühendis iken bir iki yıl maaşımla bir araba satın alabiliyordum. Artık gençler araba alamıyor, ev alamıyorlar. Anneler tedirgin, babalar perişan. Bu gelir adaletsizliği böyle sürecek mi? İlk seçimde iktidara gelmemiz lazım. Çağatay kardeşim, dinamik bir kardeşimdir. Bugün Deniz Yücel’den teslim aldığım bayrağı Çağatay kardeşime teslim edeceğim.” dedi.