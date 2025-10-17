Son Mühür / Atakan Başpehlivan Hafta başında birçok tartışmalara ve adaylık krizlerine neden olan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in 39. Olağan Kongresi ‘tek yürek iktidara’ sloganıyla partililerin ve delegelerin yoğun katılımıyla Kültürpark’ta bulunan Celal Atik Spor Salonu’nda başladı

Kongre öncesinde uzun kuyruklar oluştu

İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Yüksel Taşkın, Ümit Özlale, Ednan Arslan, Deniz Yücel, Tuncay Özkan, Salih Uzun, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı kongresi öncesinde Celal Atik Spor Salonu’nun girişlerinde yoğunluk yaşanırken, delegelerin salona giriş yaptığı saatlerde kapılarda zaman zaman izdihamlar oluştu. Güvenlik görevlilerinin yönlendirmeleriyle delegelerin içeriye kontrollü şekilde alınması sağlanırken, salon çevresinde uzun kuyruklar meydana geldi. Tribünleri erken saatlerden itibaren dolduran partililer, alkışlar, marşlar ve sloganlarla kongre salonunda coşkulu bir atmosfer yarattı.

Divan başkanlığını Murat Emir üstlenecek

Öte yandan, divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in yaptığı kongrede yönetim listesinin 30’u asil, 10’u yedek olmak üzere ’40 kişi formülü’ ile yapılacağı öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ün tek aday olarak kongrede yarışacağı öğrenildi.

İmamoğlu ve Aslanoğlu'nun isimleri protokolde

Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile ev hapsinde bulunan mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da protokolde yer aldığı görüldü. Kongre alanında, iki isme ayrılan özel sandalyeler dikkat çekerken, bu durum salondaki partililer tarafından alkışlarla karşılandı.