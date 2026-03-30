Son Mühür/ Osman Günden- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın "Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözleri, sendika dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Yalçın’ın açıklamalarını "Cumhuriyet değerlerine saldırı" olarak nitelendirerek, "Cumhuriyete narkoz demek, Sevr ile aynı çizgiye düşmektir" dedi.

Ali Yalçın: "100 yıllık narkozdan çıkıyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeni bir "diriliş" dönemine girdiğini savunarak çarpıcı ifadeler kullandı. Anadolu’nun tarihiyle bağının kesildiği "Eski Türkiye" döneminin kapandığını belirten Yalçın, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Bu hamle karşısında 'Eski Türkiyeciler', 'homo laikuslar' ve sendika maskeli etki ajanları homurdanıp dursun" şeklinde konuştu. Yalçın ayrıca, LGBT faaliyetlerini ve dini değerlere yönelik yaklaşımları sert bir dille eleştirerek, "milletin enerjisini heba eden fay hatlarının kapanacağını" vurguladı.

Barış Düdü: "Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir"

Ali Yalçın’ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, yaptığı yazılı açıklamada Yalçın’ın kullandığı "narkoz" tabirine sert tepki gösterdi. Cumhuriyetin emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadeleyle kurulduğunu hatırlatan Düdü, "Cumhuriyet bir narkoz dönemi değil; aksine bağımsızlığın, laikliğin ve çağdaşlaşmanın tesis edildiği bir aydınlanma devrimidir. Bu gerçeği çarpıtanlar ya tarih bilmemekte ya da bilinçli bir şekilde Cumhuriyet’i hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sevr’i reva görenlerle aynı zihniyettesiniz"

Düdü, açıklamasının devamında Memur-Sen’in duruşunun sendikacılıkla bağdaşmadığını savunarak şu ağır eleştirilerde bulundu:

"Cumhuriyete 'narkoz' demek, bu millete Sevr’i reva görenlerle aynı zihinsel çizgiye düşmektir. Siyasi iktidarla birleşerek Cumhuriyet değerlerine karşı gerici bir hatta birleştiğiniz açıktır. Kamu emekçisinin hakkını savunmakla yükümlü birinin, toplumu ayrıştıran ve iktidar diliyle örtüşen ifadeler kullanması kabul edilemez."

Sendikacılık mı ideolojik dayatma mı?

Birleşik Kamu-İş kanadından gelen tepkide, sendikacılığın iktidara yakınlık yarışı değil, emeğin hakkını savunmak olduğu hatırlatıldı. Barış Düdü, Türkiye’nin ihtiyacının kurucu değerlere sahip çıkan bir anlayış olduğunu belirterek, "Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet’i hedef alan her türlü söylemin karşısında duracağız" diyerek kararlılık mesajı verdi.