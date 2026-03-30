Son Mühür / Osman Günden- İzmir Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde 27-28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Efes Ultra Maratonu 2026, dünya genelinden binlerce profesyonel ve amatör sporcuyu bir araya getirdi.

Olumsuz hava koşullarına ve sağanak yağışa rağmen katılımcılar, tarihi ve zorlu parkurları tamamlamak için büyük bir direnç gösterdi.

Etkinliğin en duygusal anları ise yüzlerce LÖSEV gönüllüsünün çocukların geleceği için attığı adımlarla yaşandı.

Enes Kurt’tan 27K kategorisinde tarihi birincilik

Maratonun en dikkat çeken sportif başarısı, 28 Mart'ta koşulan 27K kategorisinde geldi. LÖSEV gönüllüsü Enes Kurt, çamurlu zemin ve yorucu parkur şartlarına rağmen rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Kurt, kazandığı bu birinciliği lösemili çocukların eğitim mücadelesine ithaf ederek dayanışmanın gücünü spor sahalarına taşıdı.

"Koşar adım LÖSEV" projesiyle eğitime destek

LÖSEV’in "Koşar Adım LÖSEV" projesi kapsamında organize olan yüzlerce gönüllü, “Biz koşalım onlar okusun” diyerek farkındalık yarattı.

Parkurda sadece sporcular değil; kanseri yenen çocuklar, azimli anneler ve çok sayıda bağışçı tek yürek oldu.

Kurulan LÖSEV çadırı, etkinlik boyunca sporcuların ve ailelerin buluşma noktası olurken, iyileşen aileler tedavisi süren miniklere ve ailelerine umut aşıladı.

Hedef, daha fazla çocuğa kesintisiz burs

2018 yılından bu yana başarıyla sürdürülen kampanya, meyvelerini vermeye devam ediyor. Efes Ultra Maratonu kapsamında toplanan tüm bağışlar ve gelirler, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi’nde eğitim gören çocukların burs fonuna aktarılacak.

Vakıf, bu tür uluslararası spor organizasyonlarıyla hem sağlıklı yaşam bilincini yaymayı hem de kanserle mücadele eden ailelerin eğitim yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.