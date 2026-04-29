Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de belediyelerde yaşanan ödeme krizi ve tıkanan TİS süreci, memur eylemlerini yeni bir aşamaya taşıdı. Haftalardır ilçe belediyeleri önünde eylem yapan sendikalar, CHP İzmir İl Başkanlığı ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine bu kez Kültürpark’tan CHP İzmir il başkanlığına yürüdü.

Bina önünde toplanan memurlar adına sendika basın açıklaması yaptı. Daha sonra sendika yönetimi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yokluğunda il yönetimi ile görüşmeye girdi. Yarım saatlik bir görüşme sonrası yapılan açıklamada, yarın saat 17:00'de sendika başkanlarının CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile görüşüleceği açıklandı.



“Yarın saat 17’de görüşme yapacağız”

Görüşme sonrası açıklama yapan Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “ Çağatay Güç programı nedeniyle il binasında değildi. Yönetime Biz haklarımızı geriye götüren TİS’i imzalamayacağımızı ifade ettik. Bütün taleplerimizi il başkanı Güç’e ileticek. CHP’nin belediye başkanları ile Görüşmeleri devam ediyor. Sonuçları bize iletilecek. Yarın CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile 17:00’de 4 sendika başkanları ile görüşme gerçekleştireceğiz. Şuan itibariyle herhangi bir somut kazanım elde etmedik. Sonuçları görmeden eylemlerimizi sonlandırmıyoruz.