İzmir’in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir olay yaşanmıştı. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla ilçede tanından eczacı Beray Yürek’i darp edip kemerle boğmaya çalıştığı iddia edilen 37 yaşındaki H.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin belediye çalışanı olduğu ortaya çıkarken olayın hemen akabinde işine son verildiği bildirildi.

Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 17.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Yeni Şirince Yolu üzerine hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Beray Yürek, H.Z.’nin saldırısına uğradı. Şahsın, Yürek’i darp ettiği ve kemerle boğmaya çalıştığı iddia edildi. Yüzünde ve boynunda ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtuldu.

Yakalandı, tutuklandı

Olayın ardından yapılan şikayet üzerine Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yürek, şahsın kendisini ‘hayvansever’ olarak tanıttığını ve bir köpeği gösterme bahanesiyle bölgeye çağırdığını aktardı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yürek, “Hayatta kalmam şans eseri” dedi.



İlçede büyük tepkiye yol açan olayın ardından H.Z.’nin Selçuk Belediyesi’nde personel olarak görev aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yaparak saldırıyı kınayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.