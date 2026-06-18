İzmir hukuk camiası acı bir haberle sarsıldı. İzmir Barosu'nun eski başkanı Özkan Yücel'den acı haber geldi. İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından İzmir hukuk camiası derin bir üzüntü yaşarken, Yücel'in vefat sebebinin ise kalp krizi olduğu öğrenildi. Özkan Yücel'in cenaze töreni ile ilgili detayların da ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Özkan Yücel'in ani vefatının ardından çok sayıda isimden başsağlığı paylaşımı gelirken, İzmir'in belediye başkanları da başsağlığı mesajlarını yayınladılar.

Önal: "Derin bir üzüntüyle öğrendim!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İzmir Barosu'nun önceki dönem Başkanı, değerli avukat Özkan Yücel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Yıldız: "Umuttu, örnekti!"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise, "İzmir Barosu önceki dönem Başkanı Av. Özkan Yücel’i ani bir şekilde yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir hukuk insanı, adil bir dünya ve Türkiye mücadelesinin neferi olmasının yanı sıra mütevazı ve ilkeli insan duruşuyla da umuttu, örnekti. Mesleğinde yarattığı fark; önemli dönemeçlerde kentimizde ve ülkemizde üstlendiği rol unutulmayacak. Ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına dayanma gücü diliyorum..." ifadelerini kullandı.

Işık: "Başsağlığı ile sabır diliyorum!"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "İzmir Barosu geçmiş dönem Başkanı, Avukat Özkan Yücel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hukuk mücadelesine, mesleğine ve adalet arayışına değerli katkılar sunan Özkan Yücel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına başsağlığı ile sabır diliyorum." dedi.

Uzun: "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise, "İzmir Barosu önceki dönem başkanı, ömrünü hukukun üstünlüğüne, adalete ve insan hakları mücadelesine adamış Av. Özkan Yücel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Her zaman halktan ve emekten yana sergilediği onurlu duruşuyla hatırlayacağımız Özkan Yücel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sengel: "Başsağlığı ve sabır diliyorum!"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İzmir Barosu’nun önceki dönem Başkanı, değerli hukuk insanı ve İzmir’in sevilen avukatlarından Sayın Özkan Yücel’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hukukun üstünlüğü, adalet ve meslek onuru için verdiği mücadeleyle iz bırakan Özkan Yücel’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İzmir Barosu camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Demir: "Mekanı cennet olsun!"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "İzmir Barosu geçmiş dönem Başkanı, Avukat Özkan Yücel’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

