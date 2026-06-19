Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 'Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum'' sözleriyle duyurduğu ayrılık kararı sonrası gözler CHP'li ilçe belediye başkanlarına çevrildi.

İstifa iddiaları asılsız çıktı...



Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun, Tugay'ın ardından isitfa edecek söylentilerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

CHP çatısı altında, ''Kılıçdaroğlu-Özel'' çatlağında, CHP'li belediye başkanlarının hangi kanadı destekleyeceği sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Yarkadaş ve Özçelik'in iddiası...



TV100'de, CHP'deki kavgada Kılıçdaroğlu'ndan yana açık tavır alan Barış Yarkdaş'ın, ''İzmir'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen belediye başkanları var'' diyerek açtığı kapıdan giren isim, gazeteci yazar Can Özçelik oldu.

Üç ismi işaret etti...



Yarkadaş'ın açıklamasına göndermede bulunan Özçelik, İzmir'de Kılıçdaroğlu'na destek veren üç belediye başkanı olduğunu savunarak, isim verdi.

''Öncelikle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız zaten Kemal Bey'in yanındaymış. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Genel Başkan olduktan sonra telefon açıp tebrik etmiş'' hatırlatmasında bulunan Can Özçelik,

''Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da gözaltından çıktıktan sonra Kemal Bey'i arayıp desteklerini bildirmiş.

Yani Barış Yarkadaş'ın isim vermeden 'Belediye başkanları var, destekliyor' dediği isimler böyle'' iddiasını dile getirdi.

CHP Genel Merkezi'nin İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden almasının ardından 29 belediye başkanından sadece 4'ü destek vermiş, 25'i gelişmeler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.