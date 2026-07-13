Olay, Seferihisar ilçesi açıklarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kürek sörfü tahtalarıyla denize açılan 5 kişi, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra birden bastıran rüzgar ve akıntıya yakalandı.

Kendi çabalarıyla kıyıya dönmeye çalışan grup, dalgaların direnci karşısında yetersiz kaldı ve hızla açık denize doğru sürüklenmeye başladı. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu.

Sahil güvenlik botu hızla bölgeye sevk edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Seferihisar açıklarında kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde akıntıya kapıldığı ve mahsur kaldığı bilgisinin alınmasının sonrasında komutanlık personeli hızlıca koordine oldu.

Bölgeye en yakın konumda devriye görevinde olan Sahil Güvenlik botu, olay yerine sevk edilerek arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

6 aylık bebek sağ salim kurtarıldı

Deniz yüzeyinde yapılan taramalar sonucunda sürüklenen 5 sörfçünün yeri kısa sürede tespit edildi. Dalgalarla mücadele eden vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla tek tek bota alınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi

Ardından ekipler, kurtarılan vatandaşları Güneşlikent Sahili'ne ulaştırdı. kurtarılan bütün vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.