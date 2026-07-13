Son Mühür- Meclis’e sunulan yeni torba yasa teklifi, PTT çalışanlarının iş güvencesini sarsacak kritik bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Hükümetin Meclis’e sunduğu 118 Sıra Sayılı kanun teklifinin 22’nci maddesi, PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) personelin tüm özlük haklarını kanun güvencesinden çıkarıyor. Hazırlanan yasa maddesine sert tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, PTT emekçilerinin kaderinin yönetim kurulunun insafına bırakıldığını söyledi.

Alın teriyle gelenlere yönetmelik kıskacı

Yasa teklifi, kurumdaki istihdam rejiminde var olan hukuki boşlukları giderme iddiasıyla hazırlandı. Ancak CHP'li Kılıç'a göre bu düzenleme, belirsizliği ortadan kaldırmak bir yana, çalışanlar için yeni bir güvencesizlik rejimi kuruyor. Personelin işe alınması, görevde yükselmesi, disiplin cezaları ve sözleşmelerinin feshedilmesi gibi en temel haklar artık kanunla değil, PTT Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmeliklerle belirlenecek.

Bu kadrolara torpille değil, KPSS puanıyla ve bilek hakkıyla girildiğini belirten Kılıç, "PTT emekçileri bu ülkenin en ücra köyünden en kalabalık kentine kadar her yerde kamu hizmeti sunuyor. Bu insanlar kamuya alın teriyle girdi. Şimdi onların geleceğini idari kararlarla her an değiştirilebilecek belirsiz kurallara teslim etmek, hukuk devleti anlayışıyla asla bağdaşmaz" dedi.

İş güvencesi idarenin takdirine bırakılamaz

Milletvekili Kılıç, bir kamu görevlisinin iş güvencesinin idarenin tek taraflı takdirine bırakılamayacağının altını çizdi. Düzenlemenin mevcut haliyle Anayasa'nın hukuk devleti, belirlilik ilkesi ve toplu sözleşme hakkını açıkça ihlal ettiğini savundu.

"Lütuf değil hukuki güvence istiyorlar"

PTT çalışanlarının devletten bir ayrıcalık beklemediğini vurgulayan Kılıç, "Emekçiler lütuf istemiyor, keyfi uygulamalara karşı yasal güvence istiyor. Sözleşme fesih şartları, disiplin hükümleri, savunma hakkı ve itiraz yolları doğrudan kanun metninde açıkça yazılmalıdır. Kamu emekçisinin geleceği piyasa mantığıyla şekillendirilemez" ifadelerini kullandı.

"Meclis’te bu maddenin takipçisiyiz"

PTT’nin sıradan bir ticari işletme gibi ele alınamayacağını söyleyen İzmir Milletvekili, kurumun milyonlarca vatandaşın devlete temas ettiği en yaygın kamu ağı olduğunu hatırlattı. Emekçilerin sahipsiz olmadığını ifade eden Kılıç, yasa teklifinin komisyon ve genel kurul aşamalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini ilan etti. Kamu hizmetini omuzlayan personelin sendikal ve mali haklarının korunması için Meclis'te seslerini yükseltmeye devam edecekler.

