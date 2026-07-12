İzmir Seferihisar açıklarında kürek sörfü gerçekleştirirken açığa sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenli şekilde karaya götürülen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Sahil Güvenlik bölgeye sevk edildi!

Gelen bilgiler çerçevesinde olay, Seferihisar açıklarında gerçekleşti. Denize kürek sörfü yapmak için açılan 5 kişinin akıntı ve rüzgarın etkisiyle sürüklendiği, kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyince yardım talebi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İhbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-22 botu intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizde mahsur kalan 5 kişinin yanına gitti.

Güvenli şekilde kıyıya çıkarıldılar!

Sahil Güvenlik personeli tarafından bota çıkarılan 5 kişi, güvenli şekilde Seferihisar'daki Güneşlikent Sahili'ne götürüldü. Kurtarma operasyonunun başarıyla noktalandığı ifade edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı da belirtildi.