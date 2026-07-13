Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Seferihisar’da kıştan kalan sel hasarını onarmak için ekipler sahaya indi. Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şubat ayındaki ağır yağışların vurduğu Karakoç Deresi’nde yıkılan yerleri baştan yapıyor. İş makineleri bölgede. Ekipler hem çöken duvarları yeniliyor hem de mahalleleri korumak için kilometrelerce uzunlukta güvenlik bariyeri kuruyor.

Yıkılan duvarlar yeniden yapılıyor

İZSU, Payamlı Mahallesi’nden geçen Karakoç Deresi’ndeki taşkın riskini bitirmek istiyor. Sel sularının yıktığı eski dere duvarları tamamen kaldırıldı. İşçiler bu noktaları daha dayanıklı betonarme yapılarla ve büyük taşlarla sıfırdan inşa ediyor.

Amaç, sonraki sağanaklarda suyun taşmasını engellemek. Mahalle halkı da çalışmaları yerinde izliyor.

Dere kenarlarına çelik önlem

Çalışma sadece derenin içiyle sınırlı kalmadı. Dere kenarlarında yürüyenlerin, özellikle de çocukların güvenliği için Yarımada genelinde korkuluk yapımı başladı.

Hattın boyutu oldukça uzun. Tam 3 kilometre yeni korkuluk monte ediliyor. Bunun yanında, eskiyen ve paslanan 11 bin metrelik mevcut korkuluklar da boyanıp onarılıyor.

Payamlı Deresi ve Çiftlik Mahallesi’ndeki montaj bitti. Şimdi sıra Denizli, İskele ve Bademler mahallelerindeki derelere geldi.

En önemlisi can güvenliği

Son durumu paylaşan Yarımada Dereler Birim Sorumlusu Harun Seçkin, kışın yaşanan selin izlerini sileceklerini söyledi. Seçkin, "Karakoç Deresi’nde hasar büyüktü, beton dökerek bölgeyi sağlamlaştırıyoruz. Karaburun’da da ekiplerimiz çalışıyor. Evlerin yakınındaki bu dereleri güvenli hale getireceğiz" dedi.

