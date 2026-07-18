Kentte son yıllarda iyice hızlanan gayrimenkul hareketliliği tapu dairelerindeki yorucu evrak trafiğini ve kuyrukları artırırken, bu yeni sistem süreçlere tamamen şeffaf ve hızlı bir boyut kazandıracak.

Tüm Gayrimenkul Bilgileri Tek Bir Havuzda

• İzmir’de bir gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler için bilgi edinmek zordu.

• Yeni Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi, bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

• Tapu kayıtları, kadastro bilgileri ve imar durumu gibi bilgiler tek bir platformda toplanacak.

• Bu merkez, İzmir’in güncel taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasına da katkı sağlayacak.

Satış Bedellerine Sıkı ve Şeffaf Takip

Gayrimenkul sektöründe hem alıcıyı hem satıcıyı kimi zaman zora sokan, vergilendirmede de kafa karışıklığı yaratan en büyük sorunlardan biri beyan edilen fiyatların doğruluğudur. Yeni düzenleme, piyasadaki gerçek fiyat hareketlerini kuruşu kuruşuna izlemeyi mümkün kılacak.

Kurumlar Arası Evrak Trafiği Son Buluyor

Peki bu süreç sadece vatandaşı ve tapu müdürlüklerini mi rahatlatacak? Kesinlikle hayır. Devlet daireleri arasındaki o bitmek bilmeyen yazışmalar, evrak beklemeler artık minimuma iniyor. Kurulacak bu devasa veri havuzu; kamulaştırma kararlarından bilirkişi raporlarına, tarımsal toplulaştırma çalışmalarından kamu yatırımlarının yer seçimi analizlerine kadar pek çok sahada rehber olacak. Kurumlar tek bir tıkla aradığı bilgiye ulaşırken, İzmir’e yapılacak yatırımların planlanması da büyük hız kazanacak.

Sıra Bekleme ve Dolandırılma Korkusu Bitiyor

Vatandaş için işin en sevindirici kısmı ise dijitalleşen başvuru ekranları olacak. Tapu dairelerinde sabahın erken saatlerinde sıraya girme, elden evrak taşıma ve günlerce onay bekleme süreçleri yerini tamamen elektronik işlemlere bırakıyor.