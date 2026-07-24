Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın sunduğu “Sıcak Bakış” programına konuk olan Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, Konyalılar Vakfı Başkanı Mehmet Aydoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Konya ziyareti üzerinden yerel yönetimler ve şehircilik kıyaslaması yaptı. Kaplan ayrıca, CHP içindeki kurultay ve ayrışma süreçlerini, Özgür Özel ile yeni parti hareketlerini, CHP'li gazetecilerin durumunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkındaki kulisleri, ekonomi politikalarını ve eğitim sistemindeki aksaklıkları detaylarıyla değerlendirdi.

"Anadolu şehirleri aştı geçti, İzmir ise betonlaşma ve kokuya mahkum edildi"

Hemşehri derneklerinin şehirler arasında gönül köprüleri kurması gerektiğini, ancak mevcut derneklerin fonksiyonlarını tam icra edemediğini belirten Ahmet Kaplan, Konya ziyaretinde karşılaştığı belediyecilik hizmetlerine özendiklerini ve İzmir adına büyük bir üzüntü, Anadolu şehirleşmesi hakikaten sosyal donatılarıyla, şehir meydanlarıyla, yeşil alanlarıyla ve onlarca imkan ve potansiyeliyle bambaşka bir boyuta evrilmiş durumda. Büyükşehirlerin de ötesinde bir yaşam konforu ilerlemiş. Konya'da 20 yılın üzerine bir Konya daha konmuş. Fiyatlara baktığımızda yerel yönetim eliyle 5 liraya çay, 5 liraya simit veriliyor. Sadece bu da değil, her mahallede vatandaşın rahatça içebileceği buz gibi ücretsiz çeşmeler var. Her yerde geniş piknik alanları, peyzaj düzenlemeleri ve gölgelik localar planlanmış. Bizim İzmir'de bu imkanları bulmamız çok zor. Kişi başına düşen yeşil alan açısından en yetersiz şehirlerden biriyiz. Çorum ve Kayseri'ye de baktığınızda Anadolu şehirlerinin büyük bir şehircilik vizyonuyla yeni bir gelişim trendine girdiğini görüyorsunuz" diyerek yaşam koşullarına dikkat çekti.

"İzmir'in altyapısı S.O.S veriyor"

İzmir yerel yönetimlerine acil kentsel değişim ve rekor seviyede planlama çağrısı yapan Kaplan, kentin altyapı ve mimari sorunlarını şu sözlerle eleştirdi, "İzmir'de yerel hizmetler ve şehir planlaması anlamında çok geri kaldık. Kent nefes alamayan, bitişik nizam, betonlaşmış bir yapıda boğulmak üzere. Fuarı çıkarsak 3 milyonluk kente ailece gidip hava tahlil edilebilecek nefes alacak 1-2 yer ancak kalıyor. İzmir'in altyapısı SOS veriyor. Yollar çukur ve çamur içinde, nereye gitseniz bir çukur buluyorsunuz. Körfeziyle kokan, her yeri çıkmaz sokak olan bir şehirdeyiz. Buna izin verilmemelidir. Belediye sadece kar eden bir organizasyon değildir. Kent lokantaları güzel ama yeterli değil, halka daha çok dokunan hizmetler lazım. Müteahhitler, belediyeler ve hükümet bir araya gelerek İzmir'de önemli merkezlerle ilgili alan bazlı kentsel dönüşümü derhal başlatmalıdır. Dışarıdaki İzmir algısı ile içerideki gerçeklik çok farklı, gelen hayal kırıklığı yaşıyor."

Konya’da Robotik sistemlerden eski bilim insanlarının icatlarına, Lego dünyasından Kelebekler Vadisi'ne, Çatalhöyük'ten tarihi dokulara kadar misafirlerin rahatlıkla gezdirilebileceği yerler kurulduğunu hatırlatan Kaplan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesini tebrik ederek: "Bizim belediye başkanlarımız halktan kaçan, kentin bileşenleriyle senkronize olamayan, kendi mahallesinde oynamaya çalışan bir anlayışla hareket ediyor. Belediye başkanları kentin tüm bileşenlerini kapsamak zorundadır" dedi.