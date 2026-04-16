Seferihisar polis kampı günübirlik gidilir mi sorusu, özellikle yaz aylarında sıkça araştırılan başlıklardan biri. Kısa yanıt: Evet, ama herkes için değil. Günübirlik giriş, emniyet hizmetleri sınıfı çalışan ve emekli personel ile bunların birinci derece yakınlarına açık. Ayrıca 657 sayılı kanuna tabi kamu görevlileri de belli günlerde tesisten yararlanabiliyor. Detaylar aşağıda.

Seferihisar polis kampına günübirlik kimler girebilir?

Tesise günübirlik giriş hakkı olanlar şu şekilde sınıflandırılıyor. Birincisi, emniyet teşkilatı çalışanları ve emeklileri ile 1. derece yakınları. Bu grup için sosyal tesislere giriş kartı ibrazı gerekiyor. İkincisi, 657'ye tabi kamu görevlileri. Bu misafirler ise kurum kimlik kartlarını sunmak zorunda.

Cumartesi günleri için özel bir kural var. Tesiste konaklamalı kamp misafirlerinin yoğunluğu sebebiyle cumartesi yalnızca emniyet teşkilatı mensupları ve 1. derece yakınları kabul ediliyor. Haftanın diğer günlerinde ise kamu görevlileri de tesisten faydalanabiliyor. Sıradan vatandaşların doğrudan günübirlik girişi mümkün değil.

Seferihisar polis kampı günübirlik giriş ücreti ne kadar?

Tesiste günübirlik giriş ücreti 2025 yılı itibarıyla kişi başı 100 TL. Bu ücret 6 yaşını doldurup 7 yaşından gün alan tüm misafirlerden alınıyor. Giriş işlemi ön nizamiyede yapılıyor. Güvenlik kontrolünden sonra ödeme alınıyor ve misafirlere bileklik takılıyor. Bileklik olmayanlara tesisin kullanım alanlarında hizmet verilmiyor.

Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek, kamp sandalyesi koymak, nargile, ocak, mangal kullanmak yasak. Kafeteryadaki yiyecek ve içeceklerden ise self servis şekilde faydalanılıyor.

Seferihisar polis kampı denizi nasıl?

Tesisin plajı Mavi Bayraklı. Berrak Ege suları, cankurtaran hizmeti ve engelli misafirler için yürüyüş yolu ile denize iniş rampası mevcut. Kum plajı kısmı kalabalık dönemlerde yoğunlaşabiliyor ama genel olarak temiz ve güvenli. Ayrıca iskele kısmı denize girmek isteyenler için daha popüler.

Kullanıcı yorumlarına göre denizin hızlı derinleşmesi, yüzme bilmeyenler için uygun olmayan bir özellik. Buna karşılık dalış yapmak ve yüzmek isteyenler için ideal. Sahilde duşun olmaması bazı ziyaretçilerin eleştirdiği bir nokta.

Seferihisar polis evi konaklama ücreti ne kadar?

Tesiste 172 apart daire bulunuyor. 1+0, 1+1 ve 3+1 oda tipleri mevcut. Toplam kapasite yaklaşık 600 kişi. Konaklama yarım pansiyon; yani kahvaltı ve akşam yemeği oda fiyatına dahil. Güncel konaklama ücretleri dönemsel olarak değişiyor ve resmi olarak İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nden teyit edilmesi gerekiyor. 2025 sezonu 2 Haziran'da başladı, 21 Eylül'de sonlanıyor. Yatak sayısından az kişi kalınsa bile tam oda ücreti tahsil ediliyor.

Seferihisar polis kampında hangi olanaklar var?

Tesiste olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk parkı, restoran, kafeterya, market, 24 saat güvenlik ve sağlık merkezi bulunuyor. Aktivite çeşitliliği hem aileler hem de bireysel misafirler için cazip bir paket sunuyor. Otopark, konaklamalı misafirlerin yoğunluğu nedeniyle günübirlik gelenler için sınırlı; tesis çevresindeki uygun alanları kullanmak gerekiyor.