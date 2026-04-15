Son Mühür / Yağmur Daştan - Milli Savunma Bakanlığı himayesinde, Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle düzenlenen EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması devam ediyor. Savunma ve güvenlikten yapay zekaya, mühendislikten sağlık teknolojilerine kadar uzanan geniş yelpazede geliştirilen yenilikçi fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmeyi hedefleyen yarışma, disiplinler arası yaklaşımı teşvik eden yapısıyla akademi ve saha etkileşimini güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıkarken; projenin tanıtım ve içeriğine dair yapılan bilgilendirme toplantısında DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Ege Ordusu Komutanlığı Hava Savunma Subayı Albay İlker Çakın, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve akademisyenler yer aldı.

“Simülasyon destekli çalışmalar da yapıyoruz”

EFES 2026 tatbikatı hakkında bilgiler veren Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, “EFES 2026 tatbikatı 20 ila 21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda önümüzdeki 20 Nisan’dan itibaren eğitimlerimiz başlıyor. Hava, deniz ve kara kuvvetleriyle birlikte su altından dronlara kadar atış çalışmalarımız yapılacak. Savunma sanayisi sergisinde de proje yarışmasının ürünleri sergilenecek. Bu tatbikatın simülasyon destekli çalışmasını da yapıyoruz. Burada Amerika, İtalya, Fransa, Moğolistan da var; Afrika’nın çeşitli ülkelerinden de yaklaşık 75 personel takip ediyor. Tüm Silahlı Kuvvetlerimizin 6 general sevk ve idaresinde harp oynaması yapılıyor. İnşallah başarılı bir şekilde yapılacak bu yarışma da güzel bir gelişme olacak.” bilgisi verdi.

“Yarışma tüm Türkiye’ye açıldı”

Daha önce Ege Ordu Komutanlığı ile birlikte farklı çalışmalar yapıldığının bilgisini vererek açıklamalarına başlayan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “İki yılda bir yapılan EFES 2026 tatbikatı bu yıl16-21 Mayıs tarihleri arasında Seferihisar’da yapılacak. Savunma, bilim ve teknoloji alanında lisans ve doktora öğrencileriyle ilgili bir iş birliği yapılması teklifi geldi. Biz de memnuniyetle karşılaştık. Bu yarışma çoğunluklu mühendislik alanında çalışmalar olarak lanse ediliyor ancak üniversitemizde çok güçlü sağlık merkezleri var. Bu merkezler kapasite olarak Türkiye’de en önemli araştırma merkezlerinden. Sağlık alanında netice itibariyle insanı, askeri korumak da bilim ve sanayi teknolojisine girer konusunu önerdik. Bu amaçla da bir yolculuğa çıktık. DEÜ ile Ege Ordusu arasında bir iş birliği protokolü yaptık. Milli Savunma Bakanımız da bu anlaşma yapılır yapılmaz tüm öğrencileri davet etti ve yarışma tüm Türkiye’ye açıldı. Süre çok kısa; projeler sadece fikir olarak sunulmayacak. Reele dökülen olan projeler yarışmalar dahil edilecek. Kısmet olursa 100 projenin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. 60’tan fazla ülkeden firmaların da katılacağı bir tatbikat olacak. 21 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tatbikatla yarışmayı kazanacak öğrencilerimize de ödüllerimizi takdim edeceğiz” diye konuştu.

“Değerlendirme sonrasında geri bildirim yapılacak”

Son başvuru tarihinin 24 Nisan olduğunu hatırlatan Ege Ordusu Komutanlığı Hava Savunma Subayı Albay İlker Çakın, “İlk 10 projeyi seçip EFES Tatbikatı Sergi alanında 60 savunma sanayisi firmasıyla birlikte bunları halkımıza ve devlet erkanımıza sunmak istiyoruz. Bu sergi provaların olduğu gün gezileceği gibi ayrıca sonrasında gezici bir organizasyon da yapacağız. Sergi salonumuz için 100 metrekarelik bir çadır için başvurumuzu yaptık. Geçtiğimiz hafta içerisinde değerlendirme cetveli için çalıştık, gelişmelere açığız. Şeffaf ve adil bir değerlendirme olmasını istiyoruz. Her bir değerlendirme sonrası geri bildirim yapmak istiyoruz ki öğrencilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında bilgileri olsun. Bu çalışmalar ilk dönem fikir boyutu ikinci dönem uygulama maksatlı kullanabilir. Dereceye giren fikirlerin prototiplerinin oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. DEÜ burada lider bir rol üstlendi. Bunun bizim için ciddi bir katkısı var” ifadelerini kullandı.

“Jüri üyeleri belirlenecek”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç da “Önümüzdeki yıldan itibaren umarız ki yarışmamızın başına ‘Geleneksel’ ibaresini koyma şansımız olur. Önümüzdeki haftalarda jüriler oluşturacağız. 24 Nisan itibariyle de jürilerin çalışmasını başlatacağız” diye konuştu.