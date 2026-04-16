İzmir Seferihisar arası kaç km, arabayla kaç dakika sürüyor, hangi güzergahtan gidilir? Seferihisar nerede, toplu taşımayla ulaşım nasıl? İşte yolculuk öncesi bilmeniz gereken her şey.

İzmir Seferihisar arası kaç km?

İzmir merkez ile Seferihisar arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 45-48 kilometre. Güzergaha göre bu rakam küçük farklılıklar gösterebiliyor. Kuş uçuşu mesafe ise 37 kilometre civarında. Kısacası İzmir'e çok yakın – günübirlik gezi için bile gayet uygun bir mesafe.

İzmir Seferihisar arası arabayla kaç dakika?

Özel araçla yolculuk trafiğin durumuna göre 40 ila 50 dakika arasında sürüyor. Hafta içi trafik saatleri dışında yola çıkarsanız 35 dakikaya kadar düşmesi mümkün. Yaz hafta sonlarında ise – özellikle Sığacık pazarının kurulduğu Pazar günleri – yoğunluk artıyor ve süre biraz uzayabiliyor. Yakıt tüketimi ise benzinli bir araçta yaklaşık 3 litre, dizel araçlarda ise 2.9 litre civarında.

Seferihisar nerede?

Seferihisar, İzmir'in güneybatısında Ege Denizi kıyısında yer alan bir ilçe. Bir tarafında Urla, diğer tarafında Menderes var. Coğrafi olarak İzmir'in Çeşme ve Karaburun'dan sonra denize en fazla kıyısı olan ilçelerinden biri. 2009'da Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağına kabul edilen Seferihisar, bu unvanı alan ilk Türk şehri olmasıyla da ayrı bir yere sahip.

Seferihisar'a nasıl gidilir? Yol tarifi

Seferihisar'a ulaşmak için iki ana güzergah var:

Çeşme Otoyolu güzergahı: İzmir merkezden Çeşme Otoyolu'na çıkıp Gaziemir yönünde ilerleyerek Seferihisar sapağından ayrılıyorsunuz. Bu rota en hızlı ve en rahat seçenek – yol geniş, tabelalar net.

Sahil yolu güzergahı: Üçkuyular'dan Narlıdere ve Güzelbahçe üzerinden sahil boyunca giden bu alternatif biraz daha uzun ama manzarası güzel. Özellikle acele etmiyorsanız Ürkmez ve Güzelbahçe civarında durup deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında bu yolda trafik sıkışabiliyor.

Seferihisar'a toplu taşımayla nasıl gidilir?

Toplu taşıma tercih edenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 985 numaralı otobüs hattı Üçkuyular'dan Seferihisar'a düzenli sefer yapıyor. Yolculuk süresi yaklaşık 1 saat. Güzelbahçe üzerinden kalkan minibüsler de ekonomik bir alternatif. Yaz sezonunda sefer sıklığı artıyor, günübirlik gezi yapmak isteyenler rahatça gidip dönebiliyor.