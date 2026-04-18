Seferihisar gezilecek yerler, alışveriş merkezi durumu, çadır kamp alanları ve denizin içinden yürüyerek ulaşılan adalar hakkında tüm detayları bir arada topladık. Hafta sonu kaçamağı planlayanlar için eksiksiz bir rehber hazırladık.

Seferihisar gezilecek yerler ve kamp alanları

İlçenin kalbinde Sığacık Kaleiçi yer alıyor. Taş evler, dutlu avlular ve cumartesi kurulan üretici pazarı bölgenin ruhunu veriyor. Teos Antik Kenti Dionysos Tapınağı ve antik tiyatrosuyla tarih tutkunlarının durağı. Akkum, Akarca, Ekmeksiz ve Ürkmez plajları ise mavi bayrak sahibi sahillerin başında geliyor. Taş Ada Koyu, Turkuaz Koyu ve Papaz Boğazı gibi küçük koylara Sığacık marinadan tekneyle ulaşmak mümkün.

Çadır kamp için en popüler adresler Teos Orman Kampı, Ekmeksiz Tabiat Parkı, Ürkmez Kamping, Esinti Camping ve Özcan Camping. Teos Orman Kampı'nda otopark, elektrik, soyunma kabini ve çeşme mevcut; Ürkmez Kamping denize sıfır konumuyla aileleri çekiyor. Bütçeye göre ücretsiz halk plajlarında da çadır kurmak mümkün.

Seferihisar'da AVM var mı?

İlçede büyük ölçekli alışveriş merkezi yok ama Park Renna, Seferihisar'ın tek AVM'si olarak 2019'dan beri hizmet veriyor. Çalışma saatleri 10.00-21.00 arası, içinde zincir markalar ve yeme-içme alanları bulunuyor. Daha geniş bir alışveriş deneyimi arayanlar ise Gaziemir Optimum Outlet veya İzmir merkezdeki AVM'lere yöneliyor. Sığacık cumartesi pazarı da yerel üreticilerden organik ürün almak isteyenler için en canlı alışveriş noktası.

Seferihisar yürüyerek gidilen ada hangisi?

İlçede yürüyerek ulaşılan iki ada bulunuyor. Birincisi Akarca Plajı açıklarındaki Çiçek Adası, halk arasında Tavşan Adası olarak da biliniyor. Sahile yaklaşık 400 metre uzaklıkta ve eski bir taş yolun kalıntıları üzerinden yürünerek geçiliyor. İkincisi ise daha ünlü olan Çıfıt Adası; Doğanbey kıyılarında yer alıyor ve antik çağda Myonnesos adıyla biliniyormuş. Deniz seviyesi düştüğünde bel hizasına kadar sudan geçerek adaya varılıyor, yürüyüş 10-15 dakika sürüyor. İki rota için de deniz ayakkabısı şart çünkü geçişte deniz kestanesi ve keskin taşlar var.