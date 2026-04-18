Elektrik faturalarındaki yükselişle birlikte birçok kişi çamaşır makinesi ya da klima gibi büyük cihazları suçladı. Ancak enerji uzmanı Corey Gilgan’a göre tablo biraz farklı. Asıl sorun, “hayalet yük” olarak bilinen ve cihazlar kullanılmadığında bile devam eden enerji tüketimi.

Bu görünmeyen harcamaların başında ise çoğu kişinin aklına gelmeyecek bir cihaz geliyor: mikrodalga fırın.

Mikrodalga sessizce enerji harcıyor

Mikrodalga fırınlar kullanılmadığı zamanlarda bile tamamen devre dışı kalmıyor. İç sistemlerini hazır tutmak ve dijital saat ekranını çalıştırmak için sürekli enerji çekiyor. Bu durum “vampir enerjisi” olarak adlandırılıyor.

Tek başına bakıldığında yaklaşık 4 watt tüketim önemsiz gibi görünüyor. Ama Gilgan’a göre asıl mesele bu değil. Evde aynı şekilde çalışan onlarca cihaz bulunuyor.

Küçük tüketim birleşince büyüyor

Modern bir evde bekleme modunda çalışan cihaz sayısı 20 ila 40 arasında değişiyor. Mikrodalga, kahve makinesi, televizyon ve şarj aletleri bir araya geldiğinde ortaya çıkan toplam tüketim, sürekli yanan iki ampule eşdeğer hale geliyor.

Bu da yıl sonunda yaklaşık 60 dolar, yani 2.600 TL civarında bir kayıp anlamına geliyor. Üstelik bu harcama hiçbir gerçek kullanım karşılığı olmadan ortaya çıkıyor.

Eski cihazlar daha fazla yakıyor

Uzmanlara göre eski model cihazlar bu konuda daha sorunlu. 90’lı yıllardan kalma bir mikrodalga bekleme modunda 10 watt’a kadar enerji tüketebiliyor. Yeni nesil enerji verimli modellerde bu oran 3 watt seviyesine kadar düşüyor.

Özellikle parlak LED ekranlı ve birden fazla sisteme sahip cihazlar, evdeki en büyük enerji kaybına yol açıyor.

Çözüm düşündüğünden daha basit

Enerji tasarrufu için pahalı yenilemelere gerek yok. Uzmanların önerdiği yöntem oldukça pratik. Açma kapama düğmeli uzatma kabloları kullanmak yeterli olabiliyor.

Mutfaktaki cihazları tek bir anahtara bağlayıp gece kapatmak sadece birkaç saniye sürüyor. Aynı yöntem televizyon ve oyun konsolları için de uygulanabiliyor.

En çok dikkat edilmesi gereken cihazlar

Özellikle üç gruba dikkat çekiyor:

Dekoderler: Televizyon kapalı olsa bile neredeyse aynı enerjiyi harcamaya devam ediyor

Mikrodalga fırınlar: Gün boyu saat ve sistemler için elektrik çekiyor

Oyun konsolları: Dinlenme modunda bile yüksek tüketim yapabiliyor

Fark etmeden açık bırakılıyor

Corey Gilgan’a göre durum oldukça çarpıcı. İnsanlar genellikle ışıkları açık bırakmaz ama bu cihazlar aracılığıyla aslında aynı şeyi yapıyor.

Bu küçük gibi görünen ama sürekli devam eden tüketim, zamanla büyüyerek faturaya yansıyor. Uzmanlar, bu israfı önlemenin konforu bozmadığını, sadece gereksiz harcamayı ortadan kaldırdığını belirtiyor.