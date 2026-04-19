Seferihisar denizi nasıldır, en güzel plajı neresi ve nesi meşhur soruları arama motorlarında son haftaların öne çıkan başlıkları arasında. Turkuaz sahilleri, Satsuma mandalinası, zeytini ve Türkiye’nin ilk sakin şehri olma unvanı bu ilgiyi besleyen temel unsurlar. İşte Seferihisar gezisi öncesi bilinmesi gerekenler.

Seferihisar denizi nasıldır?

49 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçede deniz, Ege’nin klasik durusunu yansıtıyor. Berrak, temiz ve büyük bölümü mavi bayraklı. Suyun sıcaklığı, Ege’nin diğer kıyılarına göre biraz daha geç ısınıyor; Akarca ve Ekmeksiz gibi koylarda yaz ortasında bile serin su beklemek gerek. Altın kumdan turkuaz tonlara uzanan geniş bir skala, ilçeyi hem serinlemek isteyenler hem de çocuklu aileler için cazip kılıyor. Sığ girişli plajlar ile derinliği hızlı artan koylar bir arada bulunuyor.

Seferihisar’ın en güzel plajı neresi?

En çok konuşulan iki isim var: Akkum ve Ekmeksiz. Sığacık’a yakın konumdaki Akkum Plajı, mavi bayraklı ve akvaryumu andıran berrak suyuyla bölgenin en popüler sahili. İnce kumlu sahil şeridi, sığ girişi ve çevresindeki işletmeler onu ailece tatilin adresi yapıyor. Küçük Akkum tarafında ise beach club konseptli daha hareketli bir atmosfer hakim.

Ekmeksiz Plajı, “Seferihisar’ın Maldivleri” olarak biliniyor. Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı sınırlarındaki koy, turkuaz suyu ve incecik kumuyla Türkiye’nin saklı cenneti olarak tanımlanıyor. Ücretsiz, ancak şezlong-duş-wc gibi olanaklar yok; şemsiye ve sandalye ihtiyacıyla gelmek gerekiyor. Akarca Plajı ise merkeze yakın, mavi bayraklı bir başka halk plajı. Doğanbey, Ürkmez ve Gemi Suyu da listeye eklenebilecek alternatifler.

Seferihisar nesiyle meşhur?

Türkiye’nin ilk “Cittaslow” yani sakin şehri unvanını 2009’da alan yerleşim yeri. Bu kimlik, ilçenin en çok konuşulan özelliği. Belediyenin 70 civarında kriteri karşılamasıyla gelen unvan, yerel üretim ve geleneksel yaşamı korumayı esas alıyor. Coğrafi işaret tescili bulunan Seferihisar Mandalinası (Satsuma cinsi), ilçenin adıyla özdeşleşmiş bir başka sembol. Her yıl kasımda düzenlenen Mandalina Şenliği, bölgenin en renkli etkinliği.

Yöresel mutfak da dikkat çekici: samsades tatlısı, yuvalaça, nohutlu mantı, ekmek dolması, enginar dolması, armola peyniri ve mandalinalı tatlılar listenin başında geliyor. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti ve her pazar kurulan Sığacık Kaleiçi Pazarı ise ilçeyi gezginler için zengin bir durak haline getiriyor. Zeytin bahçeleri de Seferihisar’ın kimliğini tamamlayan unsurlar arasında.