Seferihisar Belediyesi hangi parti yönetiminde, belediye başkanı kim ve siyasi geçmişi nasıl? Sakin şehir markasını Türkiye'ye kazandıran ilçenin yeni dönem yöneticisine ve sandık sonuçlarına yakından bakalım.

Seferihisar Belediyesi hangi parti yönetiminde?

Seferihisar Belediyesi şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulunuyor. İlçe, 2009 yılından itibaren aralıksız olarak CHP belediyeciliğiyle yönetiliyor. Önce Tunç Soyer'in başkanlık dönemiyle Cittaslow kimliğine kavuşan Seferihisar, 2019'dan itibaren bu çizgiyi aynı partinin adayıyla sürdürmeye devam etti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de sandıktan CHP'nin adayı galip çıktı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin kimdir?

Seferihisar'ın mevcut belediye başkanı İsmail Yetişkin. 1976 yılında Seferihisar'da doğan Yetişkin, siyasete çocukluk yıllarında CHP saflarında adım attı. Seferihisar Asil Nadir Lisesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar partide Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tam 27 yıl boyunca teşkilat içinde aktif rol alması, onu ilçenin en köklü siyasi isimlerinden biri haline getirdi. Aynı zamanda uzun süre Dutlaraltı mevkiinde esnaflık yaparak ilçe halkıyla birebir temas kurdu.

İsmail Yetişkin ne iş yapıyor, kaç yıldır başkan?

Yetişkin, aktif iş hayatına tarım ve ticaret sektöründe başladı. Seferihisar'ın sembolik mekânlarından Dutlaraltı'nda esnaflık yaptığı dönemde ilçenin sosyal dokusunu yakından tanıdı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilk kez Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu, 2024 Mart ayında yapılan seçimlerde de ikinci kez başkan seçilerek görevine devam etme hakkı kazandı. Yani 2026 itibarıyla yedi yıldır ilçe yönetiminin başında. Evli ve iki çocuk babası olan Yetişkin, Tunç Soyer'in başlattığı Sakin Şehir vizyonunu sürdürme hedefiyle hareket ediyor ve Meslek Fabrikası gibi yerel projelere destek veriyor.