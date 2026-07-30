Son Mühür- Baraj sulamada yeni bir sisteme geçen Seferihisar Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve tüm üreticilerin sulama suyuna eşit şekilde ulaşabilmesi amaçlıyor. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda sulama suyu artık tüm bölgelere her gün ulaştırılmaya başlandı. Gerçekleşen uygulama, daha fazla su tüketimi anlamına gelmezken, özellikle yüksek kotta bulunan arazilerin de sulama suyuna erişimini sağladı.

Dönüşümlü sistemden yaşanan aksaklıklar

Sezon başında yaklaşık 1.200 aktif aboneye hizmet veren sulama sistemi, üç bölgeye ayrılarak her bölgeye haftada iki gün dönüşümlü su verilmesi esasına göre planlandı ama süreçte bazı aksaklıklar meydana geldi. Yoğun kullanım ve sulamasını tamamlayan bazı üreticilerin vanalarını kapatmaması nedeniyle özellikle yüksek kotta bulunan arazilerde basınç yetersizliği yaşandı ve bazı üreticiler suya ulaşamadı.

Yeni sistemle adaletli su dağıtımı

Bu durumdan sonra ekipler inceleme sağladı ve sistem yeniden düzenlenerek sulama suyu tüm bölgelere açıldı. Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yapılan düzenlemenin üreticilerin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Toprağını emekle işleyen her üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu düzenleme sayesinde daha önce suya ulaşmakta zorlanan üreticilerimiz de artık sulama yapabiliyor. Ancak sulama suyunun her gün veriliyor olması, suyu daha fazla tüketebileceğimiz anlamına gelmiyor. Tam aksine, bu düzenleme suyun daha adil ve daha verimli kullanılmasını sağlamak için hayata geçirildi. Kuraklık gerçeğini unutmadan, sulamasını tamamlayan tüm üreticilerimizden vanalarını kapatmalarını ve suyu tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Su hepimizin ortak değeri. Hem bugün üretmeye hem de yarınlarımızı güvence altına almaya ancak birlikte başarabiliriz.”