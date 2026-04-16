Sefa Zengin kimdir sorusu, sanatçının yeni projelerinin ardından merak konusu oldu. Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına, seslendirme stüdyolarından yönetmen koltuğuna kadar geniş bir alanda iz bırakan oyuncunun yaşı, memleketi ve özel hayatı hakkındaki sorular yanıt bekliyor.

Sefa Zengin kimdir?

Usta oyuncu, 26 Mayıs 1968 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Sinema, tiyatro ve seslendirme alanlarında uzun yıllardır aktif olarak çalışan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında diploma aldı. Eğitim hayatının ardından sahne kariyerine hızlı bir giriş yaparak oyunculuk dünyasında kendine yer edindi.

Kariyerinin önemli bir bölümünü Dormen Tiyatrosu'nda geçiren oyuncu, 1994 ile 2001 yılları arasında bu çatı altında profesyonel sahne deneyimi biriktirdi. Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan sanatçı, yönetmenlik alanında da adını duyurdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden oyuncularla buluşarak Tiyatro Candela bünyesinde yönetmen olarak projeler üretti.

Geniş kitlelere ulaşması ise Kurtlar Vadisi dizisiyle oldu. 2003 ve 2004 yıllarında ekrana gelen yapımda canlandırdığı Erdal Kömürcü karakteri, sanatçının isminin televizyon izleyicisinin belleğine kazınmasını sağladı. Sonrasında Tiyatro İstanbul'da sahnelenen "İkinin Biri" oyununda da beğeni topladı.

Sefa Zengin kaç yaşında ve aslen nereli?

1968 doğumlu sanatçı, şu anda 58 yaşında. Uzun soluklu kariyerinde yalnızca kamera önünde ya da sahnede değil, mikrofon başında da başarılı işlere imza attı. Etkili diksiyonu ve ses tonuyla dikkat çeken oyuncu; diziler, filmler, reklamlar, belgeseller ve sinema projeleri için seslendirme çalışmaları yaptı.

Sanatçının memleketi Malatya. Doğu Anadolu'nun bu köklü şehrinde dünyaya gelen oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü İstanbul'da sürdürdü. Son dönemde NOW TV ekranlarında yayımlanan Yeraltı dizisindeki rolüyle gündemde kalmayı başarıyor. Dizideki performansı, izleyicinin sanatçıya olan ilgisini yeniden canlandırmış durumda.

Sefa Zengin evli mi?

Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden oyuncu, Figen Zengin ile evli. Çift, medyanın yoğun ilgisinden uzak bir yaşam sürdürüyor. Magazin gündemine pek yansımayan ilişkileri, sanatçının mesleki başarısının önüne geçmemesini sağlıyor.