Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen sigortalılar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Kurum, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları yeniden ele alarak güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan düzenleme, özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar açısından dikkat çekici bulundu.

Çalışma gücünde kayıp belirleyici oluyor

SGK’nın açıkladığı kriterlere göre malulen emeklilikten yararlanabilmek için en temel şart, kişinin çalışma gücünde ciddi bir kayıp yaşaması. Bu kaybın en az yüzde 60 seviyesinde olması gerekiyor.

Bu noktada sadece hastalığın adı değil, hastalığın kişinin günlük yaşamını ve iş gücünü ne ölçüde etkilediği belirleyici oluyor. Yani aynı hastalığa sahip iki kişiden biri bu haktan yararlanabilirken, diğeri yararlanamayabiliyor. Bu durum, değerlendirmelerin tamamen sağlık raporlarına dayandığını gösteriyor.

Sigortalılık ve prim şartı öne çıkıyor

Malulen emeklilik hakkı için yalnızca sağlık durumu yeterli görülmüyor. SGK mevzuatına göre sigortalının en az 10 yıl boyunca çalışmış olması ve toplamda 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

Bu şartlar, sistemin belirli bir düzen içinde işlemesini sağlarken, aynı zamanda uzun süreli sigortalılığı da teşvik ediyor. Öte yandan bazı durumlarda bu kriterlerin nasıl uygulandığı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Listeye giren hastalıklar dikkat çekiyor

Güncellenen listede yer alan hastalıklar arasında kanser, epilepsi ve Parkinson gibi ağır sağlık sorunları bulunuyor. Bunun yanı sıra beyin tümörü, Behçet hastalığı ve organ nakli geçiren bireyler de kapsam içinde değerlendiriliyor.

Ayrıca AIDS, tüberküloz ve siroz gibi ciddi hastalıkların yanı sıra, zihinsel ve psikiyatrik rahatsızlıklar da listede yer alıyor. Zeka geriliği, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi durumların da malulen emeklilik kapsamında ele alındığı görülüyor.

Bununla birlikte multipl skleroz (MS), serebral palsı, felç ve uzuv kayıpları gibi fiziksel engellere yol açan rahatsızlıklar da kapsam dahilinde. Demans ve görme kaybı gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen durumlar da dikkate alınıyor.

Her hastalık otomatik hak sağlamıyor

Dikkat çeken bir diğer nokta ise her hastalığın otomatik olarak malulen emeklilik hakkı sağlamaması. SGK’nın değerlendirmelerinde asıl ölçüt, hastalığın iş gücü üzerindeki etkisi oluyor.

Bu nedenle listede yer alan bir hastalığa sahip olmak tek başına yeterli sayılmıyor. Kişinin çalışma kapasitesinde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşadığını belgeleyebilmesi gerekiyor.

Öte yandan uzmanlar, başvuru sürecinde alınacak sağlık raporlarının belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler bazen uzun sürebiliyor ve sonuçlar kişiden kişiye değişebiliyor.

Erken emeklilik için kritik detay

SGK’nın yaptığı bu güncelleme, erken emeklilik hayali kuran birçok kişi için yeni bir kapı aralıyor. Ancak şartların dikkatle incelenmesi gerektiği de unutulmamalı.