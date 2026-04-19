Sağlıklı yaşam üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün yeni sonuçlar ortaya koyuyor. Son olarak ABD’de yürütülen kapsamlı bir analiz, en sağlıklı sebzenin hangisi olduğu sorusuna net bir yanıt verdi. Uzmanların verilerine göre, çoğu kişinin pazarda fark etmeden geçtiği su teresi, besin yoğunluğu açısından listenin zirvesine yerleşti.

Araştırmanın sonucu dikkat çekti

ABD merkezli Centers for Disease and Prevention tarafından gerçekleştirilen çalışmada toplam 47 farklı sebze ve meyve incelendi. Vitamin ve mineral yoğunluğu üzerinden yapılan değerlendirmelerde su teresi 100 üzerinden 100 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Bu sonuç, kalori başına en yüksek besin değerini sunan ürünün su teresi olduğunu ortaya koydu.

Su teresinin sağlık üzerindeki etkileri

Araştırmanın ardından su teresi, uzmanların daha yakından incelediği besinler arasına girdi. İçeriğinde bulunan bitki bazlı bileşikler ve özellikle C vitamini sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler sunduğu ifade ediliyor. İçerdiği antioksidanlar ve mineraller sayesinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırdığı, kalp ve damar sağlığını desteklediği vurgulanıyor.

Kemik sağlığı açısından da dikkat çeken su teresi, yüksek K vitamini içeriğiyle kemik yoğunluğunu korumaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda A vitamini ve lutein bakımından zengin olması nedeniyle göz sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

Diyet yapanların gözdesi olabilir

Düşük kalori değerine sahip olması su teresini diyet listeleri için de cazip hale getiriyor. Uzmanlara göre düzenli tüketildiğinde kilo kontrolüne katkı sağlayabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, tüketim şekli olarak öne çıkıyor.

En sağlıklı tüketim şekli nasıl olmalı

Doğal su kaynaklarının çevresinde yetişen su teresi, tüketilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli. Aksi halde kir ve kalıntılar nedeniyle fayda yerine zarar verebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu yeşilliğin en sağlıklı şekilde çiğ olarak tüketilmesini öneriyor.

Semizotu da güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor

Araştırmada su teresi ilk sırada yer alsa da benzer özellikler taşıyan başka yeşillikler de dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan semizotu, özellikle omega-3 yağ asidi içeriğiyle öne çıkıyor.

A, C ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan semizotu, güçlü bir besin profili sunuyor. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği ve sindirim sistemine katkı sağladığı biliniyor.

Göz ardı edilen değerler yeniden keşfediliyor

Değerlendirmelerine göre, doğada kendiliğinden yetişen bu tür bitkiler çoğu zaman yeterince ilgi görmüyor. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, bu yeşilliklerin aslında ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.