Gelişen otomotiv teknolojileri sürüş deneyimini üst seviyelere taşırken, bazı standart donanımların insan fizyolojisine yönelik beklenmedik yan etkileri tıp dünyasının radarına girdi. Özellikle soğuk havalarda sürücülerin en büyük kurtarıcısı olan koltuk ısıtma sistemleri, erkeklerde kısırlık riskini tetikleyebilecek boyutta biyolojik değişimlere yol açtığı saptandı. Uzmanlar, modern araçların vazgeçilmezi haline gelen bu teknolojinin uzun süreli kullanımda erkeklerin üreme sağlığına büyük oranda zarar verdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

DOKSAN DAKİKADA TEHLİKELİ SINIR AŞILIYOR

Konuyla ilgili en çarpıcı veri Almanya'dan geldi. Giessen Justus Liebig Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve tıp çevrelerinde geniş yankı bulan bilimsel çalışmalar, ısıtmalı koltukların vücut üzerindeki termal tahribatını netleştirdi. Yapılan testlerde, sistemin yalnızca doksan dakika boyunca aktif kalmasının testis bölgesindeki sıcaklığı 37,3 dereceye kadar yükselttiği saptandı. Hatta bazı deneklerde bu değer40 derece sınırına kadar dayandı. Oysa insan anatomisinde sağlıklı bir üreme fonksiyonu için bu bölgenin genel vücut ısısından en az iki ila üç derece daha serin kalması hayati önem taşıyor.

DNA YAPISINDA BOZULMAYA NEDEN OLUYOR

Alman tıp uzmanı Ürolog Dr. Herbert Sperling, uzun süreli yolculuklarda maruz kalınan bu durumun bölgede bir "fırınlama" etkisi yarattığına dikkat çekerek dolaylı uyarılarda bulundu. Uzmanların analizlerine göre, doğal vücut yapısında dışarıda bulunarak serin kalması gereken bölge, alttan gelen yapay ısı dalgasıyla doğal soğutma işlevini yitiriyor. Meydana gelen bu termal maruziyet sonucunda sperm sayısında dramatik düşüşler, hücresel hareketlilikte kayıp ve en önemlisi DNA diziliminde bozulmalar ortaya çıkabiliyor.

ÜÇ AY İÇİNDE NORMALE DÖNÜYOR

Ortaya çıkan bu endişe verici tabloya rağmen, hasarın kalıcı olmaması tıp dünyasını ve vatandaşları rahatlatıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, insan vücudundaki hücresel yenilenme döngüsü yaklaşık yetmiş iki gün sürüyor. Maruziyet tamamen ortadan kaldırıldığında ise üreme sistemi kendini onararak ortalama üç ay gibi kısa bir süre içinde eski sağlığına yeniden kavuşabiliyor.