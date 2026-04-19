Yaban mersini, uzun süredir “beyin dostu” ve “kalp koruyucu” özellikleriyle bilinen bir meyve olarak öne çıkıyor. Ancak son araştırmalar, bu meyvenin tüketim şekline dair önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre yaban mersini dondurulduğunda, içeriğindeki faydalı bileşenler vücut tarafından daha kolay kullanılabilir hale geliyor.

Hücre duvarlarının parçalanması fark yaratıyor

Araştırmalara göre bu farkın arkasında oldukça basit bir fiziksel süreç yer alıyor. Yaban mersini dondurulduğunda içindeki su kristalleşiyor ve bu kristaller meyvenin hücre duvarlarını parçalıyor. İlk bakışta sıradan görünen bu durum, aslında oldukça kritik bir sonuç doğuruyor.

Meyve çözüldüğünde hücrelerin içinde hapsolmuş olan antosiyaninler, yani yaban mersinine o karakteristik rengini veren güçlü antioksidanlar, daha serbest hale geliyor. Bu da vücudun bu bileşenleri daha kolay emmesini sağlıyor. Kısacası miktar artmıyor ama etkisi belirgin şekilde yükseliyor.

Manav reyonundaki tazelik algısı sorgulanıyor

Dikkat çeken bir diğer nokta ise “taze” olarak sunulan ürünlerin aslında her zaman en iyi seçenek olmayabileceği gerçeği. Uzmanlara göre marketlerde satılan yaban mersinleri genellikle tam olgunlaşmadan toplanıyor. Bunun nedeni ise ürünlerin nakliye ve raf ömrüne dayanabilmesi.

Oysa olgunlaşma sürecini tamamlamamış bir meyvenin besin değeri de zirveye ulaşmamış oluyor. Bu durum, tüketicinin fark etmeden daha düşük antioksidan değeri almasına yol açabiliyor.

Dondurulmuş ürünler farklı bir noktada duruyor

Dondurulmuş yaban mersinleri ise çoğunlukla en olgun döneminde hasat ediliyor. Ardından kısa sürede dondurularak besin değerleri korunuyor. Bu sayede tüketiciye ulaşan ürün, yüksek besin içeriğini büyük ölçüde muhafaza ediyor.

Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu durum destekleniyor. Lohachoompol ve ekibinin araştırmasında, dondurulmuş yaban mersinlerinin üç ay sonra bile antosiyanin seviyesini koruduğu belirlendi. Plumb ve çalışma arkadaşlarının bulguları ise bazı durumlarda dondurulmuş ürünlerin daha yüksek antioksidan etkisi gösterebildiğini ortaya koydu.

Ancak burada küçük bir detaya dikkat çekiliyor. Ürünlerin uzun süre saklanabilmesi için hava almayan ambalajlarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Aksi halde “buzluk yanığı” olarak bilinen durum ortaya çıkabiliyor ve bu da kaliteyi düşürebiliyor.

Hem ekonomik hem de sağlıklı bir tercih olabilir

Öte yandan dondurulmuş yaban mersini sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da avantaj sağlıyor. Daha uzun süre saklanabilmesi ve genellikle daha uygun fiyatlı olması, tüketici için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Uzmanlar, bu meyvenin düzenli tüketiminin kalp sağlığına katkı sunduğunu ve bilişsel fonksiyonların korunmasına destek olabileceğini belirtiyor. Tüm bu veriler bir araya geldiğinde, yaban mersinini sadece taze olarak tüketmenin tek doğru seçenek olmadığı anlaşılıyor.