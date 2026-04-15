İpek Toplusoy kimdir, nereli ve eşi kim diye merak edenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Roman markasının sadece yöneticisi değil adeta ruhu olan Toplusoy, kızının vefatından bu yana büyük bir sessizliğe büründü. İşte İpek Toplusoy hakkında bilinen detaylar.

İpek Toplusoy kimdir, ne iş yapıyor?

İpek Toplusoy, perakende ve moda sektöründe Roman Mağazaları'nın kurumsal kimliğini, mağaza konseptlerini ve ürün sunumunu şekillendiren isim. Eğitimine İstanbul İtalyan Lisesi'nde başladı, ardından İtalya'ya giderek vitrin tasarımı alanında uzmanlaştı. Geri döndüğünde Roman'ın görsel dünyasını baştan aşağı yeniden kurguladı. Mağazaya girdiğinizde gördüğünüz estetik bütünlük, ürün yerleşiminden vitrin tasarımına kadar her detayda onun eli var. 2026 itibarıyla 36-37 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

İpek Toplusoy'un eşi kim?

Toplusoy, iş dünyasının tanınan isimlerinden merhum Süleyman Toplusoy ile evliydi. Süleyman Toplusoy 2020 yılında hayatını kaybetti. Bu evlilikten üç çocukları oldu. Toplusoy, eşini kaybettikten sonra hem iş hayatını hem de ailesiyle ilgili sorumluluklarını tek başına omuzladı. Cemiyet hayatında ve sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olan Toplusoy, tanıdıkları tarafından güçlü ve saygın bir kadın olarak tanımlanıyor.

İpek Toplusoy neden gündemde?

Toplusoy ailesini derinden sarsan haber, kızları Selin Toplusoy'un çok genç yaşta hayata veda etmesi oldu. Selin'in ölüm nedeni kamuoyunda merak uyandırırken, aileye yönelik destek dalgası sosyal medyada ve iş çevrelerinde büyük yankı buldu. Kariyeri boyunca hep başarılarıyla anılan İpek Toplusoy, şimdi hayatının en ağır sınavını bir anne olarak veriyor. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi paylaşılmamış olsa da eğitim ve iş hayatının tamamını İstanbul'da geçirdiği biliniyor.