Gelişmeyi Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam paylaştı. Yeni kural, atılan dijital imzaların ardından yaşanan pişmanlıkları ve hataları düzeltme imkanı tanıyor. Sözleşmenin iki tarafı da işlemi onayladıktan sonra 15 gün boyunca sisteme girip müdahalede bulunabilecek. İzmir'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu 15 günlük süre, maddi pürüzleri gidermek için tek yasal şans.

Hatalı kontratlar ek protokol ile nasıl kurtarılacak?

Uygulamaya yeni bir "Güncelle" seçeneği dahil edildi. Kira miktarında yapılan sıfır hataları, yanlış girilen banka bilgileri veya eksik iletişim numaraları artık dert olmaktan çıkıyor. İzmirli vatandaşlar, belirlenen süre diliminde bu bilgileri sistem üzerinden revize edebiliyor. Yapılan düzeltmelerin hukuki karşılığı da oldukça sağlam bir temele oturtuldu. Sistem, yapılan değişiklikleri ana belgeye iliştirilmiş bir "ek protokol" olarak tanımlıyor. Bu yeni kayıt, kontratın ayrılmaz bir parçası hüviyeti kazanıyor. Baştan sözleşme düzenleme zahmeti ve zaman kaybı tamamen ortadan kaldırılıyor. Süreç çok daha akıcı hale geliyor.

Emlak sektöründe dijitalleşmenin önemli tarihleri

• İzmir ve Türkiye genelinde sistemin yaygınlaşması aşamalı olarak gerçekleşti.

• İlk kullanım tarihi 4 Kasım 2024 olarak kaydedildi.

• Bireysel kullanıcılar e-Devlet üzerinden işlemlerini bu tarihte yapmaya başladı.

• Emlak danışmanları ve yetkili ofisler 9 Mayıs 2025’te dijital ağa bağlandı.