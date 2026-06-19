ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav binalarına alınmayacak eşyalar ve kişisel görünüm kuralları netleşti. Adaylar, kapıdaki aramalarda zaman kaybetmemek ve sınavlarının iptal olma riskini ortadan kaldırmak için yasaklı eşyalar listesini kontrol ediyor. Takı ve aksesuarların büyük ölçüde yasaklanması nedeniyle sınava protez tırnak veya oje ile girilip girilemeyeceği konusu da sınava katılacak adayların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

YKS'DE OJE VE PROTEZ TIRNAK YASAK MI?

ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda oje veya protez tırnak kullanımını engelleyen doğrudan bir kural bulunmuyor. Kimlik tespitini zorlaştırmadığı ve kapıdaki güvenlik aramalarına engel oluşturmadığı sürece adaylar ojeli veya protez tırnaklı olarak sınav salonlarına girebiliyor. Bu nedenle kişisel bakımına dair bu detaylar sınava girişte resmi bir engel teşkil etmiyor.

YKS 2026 SINAVINA GİRİŞTE YASAKLI EŞYALAR NELER?

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar kesin sınırlarla belirleniyor. Adayların sınav binalarına çanta, cep telefonu, saat, kulaklık ve hesap makinesiyle girmesine izin verilmiyor. Ayrıca sınavda kullanılacak kalem, silgi ve kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından dağıtıldığı için bu eşyaların dışarıdan getirilmesi de yasaklanıyor. Adaylar sınav salonlarına kitap, defter veya ders notu sokamıyor.

YKS'DE TAKI VE ELEKTRONİK CİHAZ KULLANIMI SERBEST Mİ?

Adayların alyans haricindeki yüzük, kolye, küpe, bilezik ve broş gibi takılarla binalara girişine müsaade edilmiyor. Araç anahtarı ve üzerinde süs bulunan anahtarlıklar da yasaklı eşyalar listesinde yer alıyor. Elektronik cihazlar konusunda son derece katı kurallar uygulanıyor; bluetooth cihazlar, kulaklıklar, telsiz, fotoğraf makinesi ve sözlük işlevi gören her türlü aletin sınav binasına alınması yasak. Banka ve kredi kartları ile delici, kesici aletler veya ateşli silahlar güvenlik gerekçesiyle sınav alanına sokulmuyor. Plastik, cam veya metal içerikli eşyaların büyük bir kısmı da kapıdaki görevliler tarafından toplanıyor.