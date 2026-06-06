Son Mühür- İş insanı Rahmi Koç’un dünkü sözleri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkileri üstüne çekmeye devam ediyor. Peş peşe gelen açıklamaların bir yenisi de Savcı Sayan’dan geldi. Sayan Rahmi Koç’un tutuklaması gerektiğini savunarak “Kimse bizim namusumuzla oynayamaz, kimse bizim namusumuza dil uzatamaz.” İfadelerini kullandı.

Pazartesi günü davacı olacağından bahseden Savcı Sayan şu sözleri kullandı:

“Dünkü paylaşımım amacına ulaşmıştır… Sağduyulu herkes gereğini yapmış,Paylaşımımı desteklemiştir.. Rahmi Koç gözaltına alınıp tutuklanmalıdır. Kimse bizim namusumuzla oynayamaz, kimse bizim namusumuza dil uzatamaz. Buca soruşturmasında gözler onları aradı! Adliye’ye kimler geldi? İçeriği Görüntüle Adalet, bütün sermayeyi yenebilecek güçtedir; yenemezse zaten adalet değildir. Ben pazartesi davacı olacam..”

Ne olmuştu?

Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. Rahmi Koç'un burada fıkra anlatmıştı. Koç anlattığı fıkrada şu ifadelerde bulunmuştu: “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’”. Bu sözler oldukça tepki çekmişti. Yaşanan olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın açıklamasında “Halkın Bir kesimini sosyal sınıf ırk din mezhep cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alelen aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifadelerine yer verilmişti.