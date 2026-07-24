Beste Temel / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasında gerçekleşen temas ve paylaşılan fotoğraf karesi, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Tugay’ın bağımsız kalacağını belirtmesine rağmen gerçekleşen bu kritik görüşme, kulislerdeki "parti değiştirecek" iddialarını yeniden alevlendirdi. Yaşanan bu sıcak gelişmeyi yaptığı bir YouTube programında masaya yatıran gazeteci Timur Soykan, Tugay'ın AK Parti'ye geçiş sürecine dair çok konuşulacak sözler söyledi.

''Ben inanmak istemedim ama...''

Cemil Tugay ile geçmişe dayanan bir tanışıklığı olduğunu belirten gazeteci Timur Soykan, kulislerde uzun süredir konuşulan iddialara başlarda inanmak istemediğini dile getirerek sözlerine şöyle başladı:

"Cemil Tugay’ı tanırım, kendisiyle defalarca oturduk. Ben inanmak istemedim ama AK Parti’ye geçeceğini fakat uzun zamandır böyle dedikodular var. Biliyorsunuz Tugay, CHP’den istifa etmişti ve Özgür Özel’in yeni partisi kurulunca oraya geçecekti. Bunu kendisi de açıklamıştı. Sonra AK Parti’ye geçeceğine dair çok önemli duyumlar gelmeye başladı."

''AK Parti’ye geçen birçok isim daha önceden bu hareketi yapmıştı''

İddiaların artık yalnızca tek bir tarafta değil geniş bir siyasete yayıldığını ve Murat Kurum görüşmesinin bu süreci doğrulayan bir adım olduğunu vurgulayan Soykan, "Sadece AK Parti cenahından da değil, artık CHP’de de konuşulmaya başlandı. Görüşmeler olduğu falan söyleniyordu. Şimdi, Cemil Tugay gitti Murat Kurum ile görüştü ve bir de fotoğraf paylaştı. AK Parti’ye geçen birçok isim daha önceden bu hareketi yapmıştı. Cemil Tugay da bağımsız kalacağını söylüyor ama bu fotoğraflar ve o sözler garip geldi." dedi.

''Vay ki vay...''

Gelişmeler karşısındaki şaşkınlığını dile getiren ve siyasetçilerin duruş değişikliğini sert sözlerle eleştiren Timur Soykan, Tugay'ın geçmişte AK Parti politikalarına karşı yürüttüğü eylemleri hatırlatarak "Cemil Tugay da CHP’den oy alıp AK Parti’ye geçecek noktaya geldiyse vay halimize... Gerçekten bu siyasetçiler nasıl insanlar anlamıyorum. Cemil Tugay düne kadar gençler ve kadınlara meslek edindirmek için kurulan bir bina var ve yıllardır belediyenin önündeydi. Daha sonra vakıflar bu binayı aldı. Orada nöbet tutuyordu ya Cemil Tugay. AK Parti’nin bu tip uygulamalarına neler neler demişti. Şimdi pes edip oraya geçiyorsa... Vay ki ne vay!" şeklinde sözlerini noktaladı.