Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun süredir konuşulan ayrılık süreci resmiyete döküldü. Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluşuna ilişkin hazırlanan resmi evrakları imzalayarak CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Özel’in ayrılık kararıyla beraber hareket eden toplam 91 milletvekili de CHP’deki görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu kadrosunda yerini aldı.

Sürecin tamamlanmasının sonrasında kuruluş dilekçesini imzalayan Özgür Özel, ilk resmi açıklamasında "Vatana, millete ve partimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tablo netleşti

TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden toplam 12 İzmir milletvekilinin büyük bölümü Özgür Özel'e eşlik ederek partiden istifa etti.

Son tabloya göre 8 İzmir milletvekili CHP ile yollarını ayırarak Yeni Parti saflarına geçerken, 4 milletvekili ise CHP saflarında kalmaya devam etti.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan İzmir milletvekilleri kimler?

Ayrılık kararının ardından CHP'den istifa edip Yeni Parti Kurucular Kurulu veya üye saflarına geçen isimler şu şekilde;

Ednan Arslan,

Ahmet Tuncay Özkan,

Deniz Yücel,

Gökçe Gökçen,

Mehmet Salih Uzun,

Seda Kaya Ösen,

Ümit Özlale,

Yüksel Taşkın

CHP'de görevini sürdüren İzmir milletvekilleri kimler?

İstifa kervanına katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde kalmayı tercih eden 4 İzmir milletvekili ise şunlar oldu;

Mahir Polat,

Rahmi Aşkın Türeli,

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu,

Sevda Erdan Kılıç