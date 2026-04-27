Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi ve İzmirli paydaşlar doğayı korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla hafta sonu anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bornova Kent Konseyi, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilciliği ve Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup ilçede çevre temizliği yaptı.

Kurumlar doğa için el ele verdi

Etkinlik sadece bir temizlik çalışması değil aynı zamanda kurumların ortak hareket etme kabiliyetini gösteren bir saha çalışmssı oldu. Bornova Belediyesi'nin koordinasyonunda KİFDER ve Gül Hanım Konağı gibi farklı yapıların da destek verdiği grup "Doğa için yürüyoruz gelecek için temizliyoruz" sloganıyla yola çıktı. Katılımcılar belirlenen rota boyunca yürürken yol kenarlarındaki ve yeşil alanlardaki atıkları tek tek topladı.

Başkan Eşki: "Toplanan her çöp geleceğe yatırımdır"

Saha çalışmalarına bizzat eşlik eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çevre kirlililiğiyle mücadelenin önemine değindi. Doğayı korumanın sadece belediyenin değil her bireyin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatan Eşki, şu noktaya parmak bastı:

"Bugün buradan topladığımız her bir atık, aslında çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakma yolunda attığımız somut bir adımdır. Bornova’da bu tür farkındalık yaratan işleri daha sık göreceksiniz."

Küçük adımlarla büyük temizlik

Yürüyüş boyunca toplanan çöplerin miktarı dikkat çekerken katılımcılar da hem spor yapıp hem de doğaya nefes aldırdı Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğine dikkat çekildi.