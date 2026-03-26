Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, çevre ülkelerde artan savaşlar ile siyasal ve ekonomik gerilimlerin tarım sektörüne yansımalarını değerlendirdi. Kocaağa, yaşanan gelişmelerin üretim maliyetlerinden tedarik zincirine kadar birçok alanda etkili olduğunu belirterek, çiftçilerin bu süreçten doğrudan etkilendiğine dikkat çekti.

Ahmet Kocaağa: Akaryakıt yükseldiği an her şey yükseliyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına gelen zamların, otomatik olarak her ürün kalemine geldiğini savundu ve sadece tarımla uğraşan insanların değil ülkedeki bütün sektörlerin etkilendiğini belirterek, “Akaryakıt yükseldiği an her şeyin fiyatı artıyor. Lojistik maliyetleri yükseliyor. Bu sadece tarımla uğraşan insanlara etki etmiyor. Örneğin, hayvanlara verilen yemlerin maliyetinde artış oluyor, kısacası petrole gelen zam her şeyi etkiliyor.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin çevresinde yaşanan her olay bizi etkiliyor

Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda başta mercimek, kuru fasulye ve beyaz et gibi ürünlere gelen ihracat yasaklarını da değerlendiren Başkan Kocaağa, Türkiye’nin çevresinde yaşanan her gelişmeden ekonomik olarak etkilendiğinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İhracat yasaklarının ne için ve hangi amaçla yapıldığını iyi incelemek gerekiyor. Bizim ülkemizde ürünlere zam konusu açıldığında pek çok şeyin etkisi oluyor. Örneğin Balkanlardan soğuk hava geliyor, bu durum çiftçiyi etkiliyor. Çöl sıcağı geliyor bu üreticiyi etkiliyor, yanı başımızda savaş çıkıyor bu ülkemizi etkiliyor. Ülkemizin çevresinde yaşanan herhangi bir olay bizim üretimimizi ve fiyatlandırma durumunu derinden etkiliyor.”