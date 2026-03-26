3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta deplasmanda Afyonspor ile 1-1 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK, maç sonunda yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Maç sonrası olaylar gündeme damga vurdu

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından stat içerisinde ve akredite alanlarda yaşanan gerginlik, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İzmir temsilcisi, futbolcularının doğrudan hedef alındığını ve fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.

Arda Yılman’ın burnu kırıldı

Kulüpten yapılan açıklamada en dikkat çekici detay ise futbolcu Arda Yılman’ın yaşadığı ağır darbe oldu. Açıklamaya göre Yılman’ın yere düştüğü esnada yüzüne tekme atıldı ve oyuncunun burnu üç farklı noktadan kırıldı.

“Kasten yaralama” suçundan başvuru yapıldı

İzmir Çoruhlu FK yönetimi, saldırıya karışan kişiler hakkında adli süreç başlatıldığını belirtti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “İlgili kişiler hakkında adli makamlara ‘kasten yaralama’ suçundan başvuru yapılmış olup, süreç savcılık nezdinde ayrıca takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TFF’ye çağrı: Sürece müdahil olunmalı

Açıklamada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunuldu. Olayın federasyon tarafından değerlendirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanırken, spor sahalarında şiddetin önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği ifade edildi.

“Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz”

Turuncu-siyahlı kulüp açıklamasını sert ifadelerle tamamladı. “Yeşil sahalarda zorbalığa ve şiddete yer yok. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz, adaletin yerini bulması için geri adım atmayacağız” sözleriyle kararlılık mesajı verildi.