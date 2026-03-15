İsrail hükümeti, bölgesel gerilimin tırmandığı bir atmosferde savunma stratejilerini tahkim etmek amacıyla devasa bir ek bütçe paketini devreye soktu. 2026 yılına yönelik hazırlanan yeni mali planlama kapsamında, "savaş yönetimi gereksinimleri" gerekçe gösterilerek, gizlilik derecesi yüksek ve hayati önem taşıyan askeri tedarikler için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon dolar) tutarında bir kaynak tahsis edildi. Savunma ekosistemini doğrudan etkileyecek olan bu karar, ülkenin iç ve dış siyasetinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Kesinti kararları onaylandı

Yedioth Ahronoth gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu bütçe onayı alışılmışın dışında bir yöntemle, kabine üyeleri arasında gerçekleştirilen bir telefon trafiği neticesinde alındı. Kabul edilen yeni mali projeksiyona göre, devasa savunma harcamasını finanse etmek amacıyla kamu harcamalarında ciddi kısıtlamalara gidilecek. Bu doğrultuda, 2026 yılı faiz ve komisyon giderlerinden 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar), bakanlıkların genel bütçelerinden ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) tutarında kesinti yapılması kararlaştırıldı.

Hükümet kanadında çatlak: İtiraz sesleri yükseldi

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından servis edilen detaylarda, bütçe revizyonunun kabine içerisinde tam bir mutabakatla geçmediği vurgulandı. Özellikle Bakan Zeev Elkin ve Gideon Saar'ın, askeri harcamalar uğruna diğer bakanlıkların bütçelerinde gidilen kısıtlamalara karşı çıkarak "hayır" oyu kullandıkları öğrenildi. Kararın, ABD ve İsrail’in İran eksenli operasyonları ile karşılıklı misillemelerin sürdüğü bir konjonktürde alınması, harcamaların doğrudan bölgesel çatışma risklerine yönelik bir hazırlık olduğunu bir kez daha teyit etti.

Ekonomik öngörülerde karamsar tablo: Büyüme tahminleri düştü

Askeri alandaki bu agresif bütçe artışının gölgesinde, İsrail Maliye Bakanlığı ülke ekonomisine dair beklentilerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldı. Bakanlık tarafından hazırlanan güncel raporda, 2026 yılı için daha önce yüzde 5,2 olarak açıklanan büyüme tahmini, yüzde 0,5’lik bir düşüşle yüzde 4,7 seviyesine çekildi. Ekonomistlerin analizlerine göre bu gerileme, İran ile yaşanan askeri gerilimin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Savaşın maliyeti: Senaryolar kötüleşebilir

Maliye Bakanlığı’nın sunduğu bu karamsar tablo, çatışmaların sadece birkaç hafta süreceği öngörülen görece "iyimser" bir senaryoya dayanıyor. Haberin detaylarında, askeri harekatların süresinin uzaması veya çatışma coğrafyasının genişlemesi durumunda, ekonomik göstergelerin çok daha sert bir şekilde aşağı yönlü güncellenebileceği uyarısı yapıldı. Savunma öncelikli bu bütçe disiplini, İsrail ekonomisinin önümüzdeki dönemde ciddi bir sınav vereceğini gösteriyor.