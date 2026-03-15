Son Mühür- Dünya gündemi, Orta Doğu’dan gelen çarpıcı bir askeri iddiayla çalkalanıyor.

The Wall Street Journal (WSJ) tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan ve Suudi Arabistan topraklarında konuşlu bulunan 5 adet ABD yakıt ikmal uçağının kullanılamaz hale getirildiği haberi, bugün yayınlanan yeni görsellerle farklı bir boyut kazandı. Bölgedeki stratejik dengeleri sarsabilecek nitelikteki bu gelişme, askeri çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Operasyonun boyutu görsellerle ortaya çıktı

Söz konusu uçakların imha edildiği anlara veya sonrasına ait olduğu öne sürülen ilk somut kayıtlar, basın kuruluşları tarafından paylaşılmaya başlandı. Daha önce gazete sayfalarında metin olarak yer alan iddialar, servis edilen bu yeni görüntülerle birlikte uluslararası kamuoyunun ana gündem maddesi haline geldi. Paylaşılan karelerde, devasa boyutlardaki yakıt ikmal uçaklarının aldığı ağır hasar ve bölgedeki yıkımın izleri dikkat çekiyor.

Resmi makamlardan henüz net bir açıklama gelmedi

Görüntülerin sosyal medya mecralarında hızla yayılması ve kısa sürede milyonlarca etkileşim alması üzerine gözler Washington ve Riyad yönetimlerine çevrildi. Ancak şu ana kadar olayın gerçek mahiyetine, saldırının nasıl gerçekleştiğine ya da toplam zayiatın maliyetine dair resmî bir doğrulama yapılmış değil. Savunma analistleri, böylesine büyük bir kaybın bölgedeki hava operasyonlarının lojistik ağını ciddi şekilde aksatabileceği görüşünde birleşiyor.

Bölgesel güvenlik ve stratejik sonuçlar

ABD’nin bölgedeki operasyonel kabiliyetinin can damarı sayılan yakıt ikmal uçaklarının hedef alınması, lojistik güvenliğin sorgulanmasına yol açtı. İlgili görüntülerin doğruluğu tartışılmaya devam ederken, bu olayın diplomatik ilişkiler ve askeri konuşlanma stratejileri üzerindeki etkisinin ne olacağı ise merak konusu.