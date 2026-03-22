Son Mühür - Duayen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, 13 Mart’ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmeden önce katıldığı son program yayınlandı.

''Bu yayınlar durdukça o da yaşayacak"

“Teke Tek Bilim” programının yayınlandığını duyuran gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımında İlber Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son buluşmaya değindi.

Altaylı, Ortaylı’nın cezaevinden çıktıktan sonra hemen program yapma isteğini dile getirdiğini belirterek, bunun birlikte çekilen son program olduğunu ifade etti. Duygularını paylaşan Altaylı, programı izlerken gözyaşlarını tutamadığını ve en büyük tesellisinin bu yayınlar sayesinde Ortaylı’nın hatırasının yaşamaya devam edecek olması olduğunu söyledi.

Programın tanıtımında ise şu yazdı:

"Teke Tek Bilim'in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…"

"Şu an sadece titriyorum...''

Yayınlanan programda İlber Ortaylı’nın yorgun ve hasta hali ile kısık sesi dikkat çekti. Programın kapanışında Fatih Altaylı ve Celal Şengör’ün “Geçmiş olsun” dileklerine yanıt veren Ortaylı’nın sözleri izleyenleri derinden etkiledi.

Ortaylı, "Şu an sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum" şeklind e konuştu.