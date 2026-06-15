Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İzmir'in unutulmaz belediye başkanlarından Ahmet Piriştina, ölümünün yirmi ikinci yıl dönümünde sevenlerinin katılımıyla mezarının başında özlemle anıldı.

Cemil Tugay: "Ona duyulan sevgi hiç azalmadı"

Merhum Piriştina'nın kabri başında kısa bir konuşma gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı söylemek istiyorum. Ailenin mensuplarına baş sağlığı diliyorum.

Ahmet Piriştina'ya duyulan sevgi ve saygı hiç azalmadı. Çok fazla insan ona minnet duyuyor. Biz onu İzmir'e aşık bir büyüğümüz olarak tanıyoruz ve biliyoruz, çok yoğun bir şekilde çalıştı.

Bugün Piriştina'nın adı her yerde yaşıyor. Mezarı başında her zaman hüzne kapılıyoruz, ışıklar içinde ve huzur içinde uyusun." dedi.

Levent Piriştina: Mekanları cennet olsun

Babası Ahmet Piriştina olmak üzere vefat etmiş edenlere baş sağlığı ve rahmet dileyen Levent Piriştina ise şu ifadeleri kullandı: "İyi ki böyle büyük bir aileye sahibiz, iyi ki varsınız. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."