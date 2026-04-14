Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci pompalı tüfekle okula girip ateş açmıştı. 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise kendi canına kıydı. Olayın ardından sosyal medyada "yarın okul var mı" aramaları patladı.

Saldırının yaşandığı okulda 4 gün tatil

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ancak bu karar sadece Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için geçerli. Şanlıurfa genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar yok.

Sendikalardan iş bırakma kararı

Eğitim-Bir-Sen, 15 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Siverek'te saldırının yaşandığı okulun önünde yürüyüş ve basın açıklaması planlanıyor. Ankara'da ise saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenlenecek. Tüm illerde şubelerin belirlediği noktalarda eylemler gerçekleştirilecek.

Eğitim Gücü Sen de benzer şekilde 15-16 Nisan'da iki günlük iş bırakma kararı aldığını açıkladı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: sendikaların iş bırakma kararı resmi tatil anlamına gelmiyor. Yani sendika üyesi öğretmenler ders yapmayabilir ama okullar resmi olarak açık kalıyor.

Türkiye genelinde tatil kararı var mı?

Kısa cevap: hayır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyükşehirlerin valiliklerinden 15 Nisan için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı da ülke genelinde okulların tatil edildiğine dair bir duyuru yapmadı. MEB'in 2025-2026 eğitim takviminde 15 Nisan normal ders günü olarak yer alıyor.

Dolayısıyla sendika eylemi nedeniyle bazı okullarda ders aksamaları yaşanabilir ama velilerin resmi kanalları takip etmesi en doğrusu. Valiliklerden veya MEB'den farklı bir karar gelmesi halinde durum değişebilir.

Şanlıurfa Valiliği ne açıkladı?

Valilik, saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Yaralılardan 7'si taburcu olurken 3'ünün durumu ağır, 9 kişinin tedavisi devam ediyor.