Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir teşkilatlarında kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen MHP Karabağlar İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde, İdris Gürkan Öztürker başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi. MHP Karabağlar İlçe Teşkilatı, partisinin gelecek dönem stratejilerini belirlemek ve yönetim kadrosunu yenilemek amacıyla 7. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.



Yeni yönetim ve il delegeleri belli oldu



Kongre sonucunda, İdris Gürkan Öztürker başkanlığındaki Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Listesi ile İl Delegeleri listesi netleşti. Paylaşılan resmi belgelere göre yeni yönetim yapılanmasında şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil Listesi:

Yasin Polat, Hatice Vural, Tülin Aydöner Yıldırım, Mustafa Gülgü, Celal Özkan, Atilla Ölmez, Adem Doğan, Münir Özçelik, Mehmet Pınarlı, Dursun Kurtlu, Mehmet Ali Karakaya, Yagup Özdemir, Nuri Çiftçi, Mustafa Çiyanşen, Mustafa Koçer, Kemal Soytürk, Adem Kuzu, Fatih Harmantepe, Ramazan Balyemez, Celal Keçeci, Cemal Üge, Gizem Özkan.

Yönetim Kurulu Yedek Listesi:

Yılmaz Özsaraç, Ömer Karaburun, Serdar Kayacan, Burak Savucu, Aykut Akiz, Ayşegül Öner, Erdinç Sağlık, Zafer Bülbül, Ali Fuat Özdinçer, Halil Yalçınkaya, Emirhan Demir, Sezer Gül, Ziya Zor, Yüksel Daşık, Münir Doruk, Nagihan Çevik, Serdar Çandır, Ferhan Gök, Orhan İnci, Ömer Erdal, Mehmet Şeren, Mehmet Ali Yaşar.

İl delege listesi dikkat çekti



İzmir İl Kongresi'nde Karabağlar ilçesini temsil edecek 60 kişilik İl Delegesi Asil Listesi de oylamayla kabul edildi. Listenin başında Abdullatif Alaboğa, Adem Doğan, Adem Kuzu, Ahmet Uğur ve Ali Osman Sarıkaya gibi isimler yer alırken, İlçe Başkanı İdris Gürkan Öztürker de doğal delegeler arasında asil listede yerini aldı. İl delegelerinin yedek listesinde ise 29 isim görevlendirildi.