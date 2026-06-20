Son Mühür- İzmirliler güne su kesintisiyle başladı. Hem ana boru arızaları hem de planlı bakım çalışmaları nedeniyle kentin birçok noktasında musluklar kurudu. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle merkez ilçelerde kesinti süresi 9 saati bulurken, bazı bölgelerde ise uzun süreli çalışmalar planlanıyor.

İşte 20 Haziran 2026 Cumartesi günü İzmir'deki güncel su kesintisi listesi:

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi):

İçme suyu şebekesini iyileştirme ve arızalı branşmanları yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında (28 gün boyunca, pazar günleri hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik planlı kesinti uygulanacaktır.

Izmir Su Kesintisi-2

Anlık arıza kesintileri

Bornova (Rafet Paşa Mahallesi):

Yıldırım Beyazıt Caddesi No:179 önündeki ana boru arızası nedeniyle 01:30 ile 10:30 saatleri arasında yaklaşık 9 saatlik kesinti yaşanmaktadır.

Menderes (Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri):

Görece Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle 08:23 ile 15:00 saatleri arasında yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi veya basınç düşüklüğü görülecektir.

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Dikili (Bademli Mahallesi):

Bademli Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle 20 Haziran saat 08:00 ile 20 Ağustos saat 10:00 arasında çok uzun süreli bir kesinti öngörülmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ