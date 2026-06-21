Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi, eğitim yolculuğunu sürdüren öğrenci ve ailelerine desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Liseleri Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav heyecanı yaşayan öğrencilerin yanında olan Başkan Helil Kınay, bu kez da üniversite sınavına giren öğrencilere destek verdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla ilçe genelindeki okulları ziyaret eden Başkan Kınay, ailelerin heyecanına ortak oldu.

Çifte heyecan yaşadı

İlçesindeki öğrencilere destek olup aileleriyle sohbet eden Başkan Kınay, bu yıl çifte heyecan yaşadı. Kendi oğlunun da üniversite sınavına girdiğini belirten Kınay, tüm anne ve babaların yaşadığı heyecan, gurur ve umutlu bekleyişi çok daha iyi anladığını ifade etti. Gençlerin uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından hak ettikleri başarıları elde etmelerini dileyen Kınay, tüm öğrencilerin gönlündeki üniversitelere yerleşmelerini temenni etti.

Belediye ekipleri sahadaydı

Karabağlar Belediyesi ekipleri de sınav günlerinde hummalı bir çalışma yürüttü. Sınav sabahının erken saatlerinden itibaren sahada bulunan belediye ekipleri, ikram araçlarıyla çay ve su dağıtımı gerçekleştirirken, gölgelik alanlar ile masa ve sandalye desteği de sağladı.