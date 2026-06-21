İzmir'deki iş dünyası temsilcileriyle yapılan istişare toplantısının ardından Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'ndeki ilçe kongresine katılan Celal Adan, terörle mücadelenin ülkeye yüklediği ekonomik maliyetlere dikkat çekti. Bu kaynakların eğitim, ulaşım, altyapı ve sanayi yatırımlarına harcanması durumunda Türkiye'nin çok daha farklı bir seviyeye geleceğini belirten Adan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı bir Türkiye İttifakı'dır, bir menfaat ittifakı değildir. Biz liderimizin 'Önce Türkiye' ilkesiyle hareket ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız bütün olaylarda rüzgarın tesirinde kalmadık, rüzgarı yararak devam ettik. 'Terörsüz Türkiye' vizyonunda da rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda, hem bölgede, hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü. Türkiye birliği ve beraberliği açısından dünden daha güçlüdür."

Cemil Tugay’ın istifası sonrası İzmir mesajı: "Belediyeler hizmet odaklı olmalı"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ın hedefinde, CHP’den istifa etmesiyle gündeme oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir'in yerel yönetimi de vardı.

İzmir'in çözüm bekleyen pek çok kronik sorunu olduğuna işaret eden Adan, belediyelerin asıl sorumluluğunu hatırlatarak, "Belediyelerin temel görevi halka hizmet etmektir. Belediyeler tamamen hizmet odaklı çalışmalıdır" dedi ve yerel yönetimlerin siyasi krizler yerine kent sorunlarına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

"Cumhur İttifakı tehditlere karşı kararlılıkla duruyor"



Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi tarihi için en kritik dönüm noktası olduğunu hatırlatan Adan, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tüm iç ve dış tehditlere karşı çelikten bir iradeyle kurulduğunu ve terör sorununun tamamen çözüleceğine olan inancının tam olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.