İzmir'in sorunları her geçen gün artarak sürmeye devam ediyor. İlçelerde meydana gelen sorunlar ise vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Bir sorun haberi de İzmir'in Karabağlar ilçesinden geldi. Karabağlar halkı tarafından, İZSU'nun 3 ay önce başlatmış olduğu su borusu değişim çalışmalarının ardından işlem yapılan yerlere asfalt dökülmediği belirtildi.

Sokaklar sanki köstebek yuvası!

Karabağlarlı vatandaşlar su borusu değişimlerinin ardından pek çok sokağa asfalt dökülmediğini belirtirken, yetkili bir muhatap bulamadıklarından dert yandılar. Karabağlar Belediyesi tarafından kendilerine "Bizim konumuz değil" yanıtını aldıklarını belirten vatandaşlar, İZSU'nun şikayetler üzerine sadece kayıt aldığını ama ortada bir sonuç olmadığını belirttiler.

Vatandaşlardan halılı önlem!

Esnaf ve mahalle sakinlerinin çamur ve toza karşı yollarda halılar ile önlem aldıkları öğrenilirken, İnönü caddesi Nokta durağı ve onun üst tarafı olan Arap Hasan Mahallesi'nin pek çok sokağının bu durumda olduğu öğrenildi. Otomobillerin lastiklerinde patlamalar meydana geldiği, muhtarların konuya tam hakim olmadığı ve vatandaşların bir an önce bu soruna çözüm bekledikleri kaydedildi.