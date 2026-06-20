Son Mühür- MHP’nin İzmir İl Başkanlığı Olağan kongreleri Karabağlar ilçesinden başlayacak. Kongrenin coşkulu ve görkemli olması bekleniyor. Beklenen kongreye TBMM Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katılacak.

"Kongreler geleceğe hazırlanma zeminimizdir"

İlçe Kongreleri ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Veysel Şahin, “Kongreler bizim için geleceğe hazırlanma, teşkilat yapılarımızı tahkim etme ve coşkuyla kucaklaşma zeminleridir. İlk kongremizi Karabağlar ilçemizden başlatıyoruz. Daha sonra da otuz ilçe kongremizle bu süreci tamamlayıp il kongremizi hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Şahin sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Kongreler bizim için geleceğe hazırlanma, teşkilat yapılarımızı tahkim etme ve coşkuyla kucaklaşma zeminleridir. İlk kongremizi Karabağlar ilçemizden başlatıyoruz. Daha sonra da otuz ilçe kongremizle bu süreci tamamlayıp il kongremizi hazırlayacağız.”

"Terörsüz Türkiye Hedefi vazgeçilmez yeminimizdir"

Türkiye’nin büyük hedeflere yürümesinde Bilge Liderimizin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye, milli birlik ve beraberliğimizin tahkimi konusundaki kararlılığı Türk Milleti tarafından takdirle karşılanmaktadır. Onun gösterdiği hedefler bizim için vazgeçilmez birer yemindir. Türk ve Türkiye Yüzyılı’da, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında MHP ve Lider Devlet Bahçeli öngörüsü geleceğimizi aydınlatmaktadır. Şimdi bu yolda yeni bir sayfa açıyoruz. İzmir’den başladığımız ilk ilçe kongremizle aynı inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımızın izinden yürümeye devam edeceğiz. Biz bir teşkilat partisiyiz. Teşkilatlarımızın merkezini de ülküdaşlarımız oluşturur. Bizim yapımız içinde hepimizin aynı değerde görev ve sorumlulukları vardır. Bu alanda tüm dava arkadaşlarımız yıkılmaz bir kaledir. Bu birlik ve şuurla liderimizi gösterdiği hedeflere yürüyeceğiz.”

Karabağlar İlçe kongremiz için Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı görevlendirildiğini de ifadelerine ekleyen İl Başkanı Şahin, “Sayın Celal Adan kongremiz için İzmir’e geliyor, İzmir’deki Türk Milliyetçilerinin coşku ve heyecanına ortak olacak. Sayın Adan kongremiz öncesinde bir dizi programlara katılarak temaslarda bulunacak” dedi.

MHP’li Şahin, “Liderimizin izinde yeni hedeflere doğru yürüyüşümüzü başlatacağımız kongremize tüm dava arkadaşlarımızı ve hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bizimle birlikte olmalarından şeref duyacağız” diyerek sözlerine son verdi.