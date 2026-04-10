Teknoloji dünyasındaki baş döndürücü gelişmeler, internet hızını yepyeni bir boyuta taşıyan 5G teknolojisini hayatımızın tam merkezine yerleştiriyor. Ülkemizde dijital dönüşüm adımları hız kesmeden devam ederken, operatörlerin ardı ardına verdiği altyapı müjdeleri vatandaşları ellerindeki cihazları sorgulamaya itti. Sadece ışık hızında internet değil, aynı zamanda kesintisiz bağlantı ve sıfıra yakın gecikme süresi vadeden bu deneyimden faydalanmak isteyenler, "telefonum 5G destekliyor mu" sorusuna yanıt arıyor. Donanımında özel bir modem ünitesi gerektiren bu teknoloji için Apple, Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji devlerinin hangi modelleri öne çıkıyor sizler için derledik.

İPHONE 11'DE 5G VAR MI? İOS 5G DESTEKLİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Kullanıcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve yanıtını en çok merak ettiği cihazların başında Apple'ın çok satan iPhone 11 modeli geliyor. Ancak eski nesil donanıma sahip olan iPhone 11 serisinde maalesef 5G desteği bulunmuyor. Apple, bu yüksek hızlı teknolojiye ilk kez iPhone 12 serisi ile geçiş yaptı. iOS ekosisteminde 5G hızını deneyimleyebileceğiniz güncel cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 12, 13, 14 ve 15 Serileri: Bu serilere ait olan Mini, standart, Pro ve Pro Max modellerinin tamamı 5G uyumlu olarak çalışıyor.

iPhone SE (3. Nesil - 2022): Markanın daha uygun fiyatlı "SE" serisinde sadece 2022 yılında çıkan 3. nesil cihaz bu teknolojiyi destekliyor.

SAMSUNG GALAXY 5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Android dünyasının açık ara en popüler markalarından biri olan Samsung, amiral gemilerinden orta segmente kadar geniş bir yelpazede 5G seçeneği sunuyor. Güney Koreli teknoloji devinin 5G uyumlu cihazları ise şunlar:

S Serisi: Galaxy S20 ile başlayan bu serüven; S21, S22, S23 ve markanın en yeni nesil S24 ve S25 serilerinin tamamında standart olarak yer alıyor.

Z Serisi: Katlanabilir telefon pazarını domine eden Galaxy Z Fold ve Z Flip serilerinin tüm güncel versiyonları yüksek hızlı interneti destekliyor.

A Serisi: Orta segmentte ise cihazın adına dikkat etmek gerekiyor. Galaxy A54 5G, A53 5G, A34 5G gibi isminin sonunda doğrudan "5G" ibaresi taşıyan modeller bu altyapıya uygun donanım barındırıyor.

XİAOMİ, REDMİ VE POCO 5G UYUMLU MODELLER TAM LİSTE

Türkiye pazarında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi ve alt markaları da 5G teknolojisini oldukça erişilebilir kılıyor. Fiyat performans odaklı bu cihazların 5G destekli olanları şu şekilde öne çıkıyor:

Xiaomi Serisi: 14 Ultra, 13T Pro, 12, 11 ve 10 serisine ait amiral gemisi cihazlar.

Redmi Serisi: Özellikle Note 13 Pro+ 5G ve Note 12 Pro 5G modelleri.

POCO Serisi: Oyuncuların favorisi olan X6 Pro 5G, F5 ve M6 Pro modelleri güçlü işlemcileriyle bu hızı destekliyor.

TELEFONUN 5G DESTEKLİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Elinizdeki cihazın marka ve modelini tam olarak bilmiyorsanız ya da listede bulamadıysanız, telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını öğrenmek aslında çok kolay. Bunun için birkaç basit kontrol yapmanız yeterli. Android bir cihaz kullanıyorsanız; telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girip sırasıyla "Bağlantılar", "Mobil Ağlar" ve "Şebeke Modu" adımlarını izleyin. Ekranda çıkan listede "5G" seçeneğini görüyorsanız cihazınız bu teknolojiye hazır demektir. Bunun dışında, telefonun orijinal kutusunun üzerinde veya kitapçığında yer alan logolara bakabilirsiniz. Teknik tarafta ise cihazınızda Snapdragon 8 Gen serisi veya Apple tarafında A14 Bionic ve üstü bir işlemci varsa, telefonunuz 5G hızına doğal olarak uyum sağlıyor demektir.