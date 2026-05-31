Samsung'un gelişmiş soğutma sistemleri için ayrı bir departman kurduğu öne sürülüyor. Bu ekibin hem fanlı aktif soğutma hem de sıvı soğutma teknolojileri üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Yani şirket, sadece küçük bir iyileştirme değil, telefonun içini baştan ele alan köklü bir değişiklik hedefliyor.

Samsung neden gelişmiş soğutma sistemleri istiyor?

İşin özünde "thermal throttling" denilen sorun yatıyor. Telefon uzun süre yük altında kaldığında ısınıyor ve performansını korumak için kendini otomatik olarak yavaşlatıyor. Özellikle uzun oyun seanslarında bu durum can sıkıcı olabiliyor. Samsung'un amacı, geliştireceği yeni soğutma çözümleriyle telefonun performansını kesintisiz biçimde en üst seviyede tutmak.

Şu an için şirketin bu konuda rakiplerinin biraz gerisinde kaldığı söyleniyor. Çünkü piyasada uzun süredir aktif fana sahip telefonlar bulunuyor; hatta artık gerçek anlamda sıvı soğutmalı modeller bile satışa çıktı. Oyun odaklı kullanıcıların artması da bu yarışı iyice kızıştırdı. Samsung'un bu adımı atması, aslında pazarın geldiği noktaya bir cevap niteliği taşıyor.

Sıvı soğutmalı telefon nasıl çalışıyor?

Bu alanda son dönemin en çok ses getiren örneği, Türkiye'de de satışa sunulan RedMagic 11 Pro oldu. Bu telefondaki sistem, alıştığımız buhar odası mantığından farklı çalışıyor. Klasik buhar odalarında sıvı yerinde duruyor; ısı yalnızca buharlaşma ve yoğunlaşma yoluyla dağılıyor. RedMagic'in çözümünde ise minik bir seramik mikro pompa, ısınan sıvıyı telefonun içinde fiilen dolaştırıyor. Sıcak sıvı, fanla soğutulan bir radyatöre taşınıyor, orada soğuyor ve döngü baştan başlıyor. Yani hem sıvı hem de hava soğutma bir arada kullanılıyor. Samsung da benzer bir yaklaşımla, gelecekteki Galaxy cihazlarında performansı uzun süre zirvede tutmayı hedefliyor gibi görünüyor. Bu sistemlerin hangi modelle birlikte geleceği ise henüz netlik kazanmadı.