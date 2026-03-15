Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, sürücülerin araç içinde kullandığı multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliği kapsamında uygulanan bazı cezaların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline ilişkin olduğunu belirtti.

Yönetmelik hazırlanacak

Açıklamada, düzenlemenin trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde uygulanabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanacağı ifade edildi.

Bu süreçte konunun taraflarının görüşlerinin alınacağı ve uygulamanın tüm araçlar için açık, tutarlı ve hakkaniyetli şekilde hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur.”

Kesilen cezalar iptal edilecek

Bakanlık ayrıca, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilen cezalarla ilgili de karar alındığını açıkladı. Buna göre 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan cezai yaptırımların iptal edilmesine karar verildi.

Bu karar, söz konusu tarihten sonra multimedya ve görüntü cihazları nedeniyle ceza alan sürücüleri doğrudan ilgilendiriyor.

Müzik sistemleri için denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme amaçlı

Öte yandan araçlara sonradan eklenen ses ve müzik sistemleriyle ilgili denetimlerin de geçici olarak farklı şekilde yürütüleceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, 1 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak denetimlerin rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin normal şekilde devam edeceği belirtildi.